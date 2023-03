APA ots news: UNIQA & Hervis Sports starten Kooperation mit innovativer Fahrradversicherung - BILD

Einzigartige Fahrradversicherung mit 24/7-Mobilitätsservice Wien (APA-ots) - Der Fahrradkauf bei Hervis Sports kann ab sofort mit einem neuen und innovativen Versicherungsschutz von UNIQA ergänzt werden. Damit setzen die beiden Unternehmen auch neue Standards in der Bikesport-Versicherung für ihre Kund:innen. Sowohl UNIQA als auch Hervis stellen ihre Kund:innen und deren Bedürfnisse in den Mittelpunkt - diese Haltung ist fest in beiden Unternehmensstrategien verankert. Vor diesem Hintergrund ist auch die Kooperation im Bereich der Fahrradversicherung zu sehen: Gemeinsam wird ein echter Mehrwert für die Kund:innen geschaffen. "Die Kooperation mit Hervis ist ein exzellentes Beispiel dafür, dass wir uns als Partner:in unserer Firmenkund:innen verstehen. Als solche bieten wir ihnen mehr als reine Versicherungsprodukte - wir unterstützen sie mit branchenspezifischen Services und Lösungen. Bei der Entwicklung haben wir neben dem Kundenmehrwert auch auf digitale und einfache Prozesse in der Abschluss- & Schadensabwicklung geachtet", so Peter Humer, Vorstand Kunde & Markt Österreich bei UNIQA Insurance Group AG. Oliver Seda, CEO Hervis Sports, ergänzt: "Der Bikesport ist ein klarer Fokus der neuen Hervis-Strategie, wir wollen hier Marktführer sein nicht nur beim Sortiment und der Beratung, sondern auch bei den Zusatz-Services. Das neue Versicherungsprodukt für unsere Fahrrad-Kund:innen wurde gemeinsam mit dem Team von UNIQA für unsere Bedürfnisse maßgeschneidert und schafft so einen echten Added-Value für uns und unsere Kund:innen." Einzigartige Fahrradversicherung mit 24/7-Mobilitätsservice Die neue Fahrradversicherung, die es in dieser Form am österreichischen Markt noch nicht gibt, bedient unterschiedliche Bedürfnisse von Biker:innen. Neben den gängigen Versicherungsrisiken wie Diebstahl und Elektroschäden ist im Produkt auch der Verschleiß mitversichert. Ein weiterer wesentlicher Bestandteil des Pakets ist erstmals auch ein 24/7-Mobilitätsservice. Hervis Kund:innen profitieren damit von einem umfassenden Assistance-Angebot, das neben einer 24h-Hotline auch Assistance-Leistungen nach Eintritt einer Panne oder eines Unfalls beinhalten. Dazu zählen: Pannenhilfe vor Ort, Schlepphilfe/Bergung, die Organisation eines Mietfahrrads, der Unterbringung/Übernachtung sowie der Fahrrad-Rückholung und der Heimreise. All diese Mobilitätsservices werden von der call us Assistance International GmbH, einem Tochterunternehmen von UNIQA, organisiert. Versicherungsabschluss und Schadenabwicklung gehen schnell und unkompliziert Der Versicherungsabschluss erfolgt über eine intuitiv zu bedienende App beim Kauf des Fahrrads. Zugang zu dieser App erhalten die Käufer:innen durch das Scannen des QR-Codes, der direkt an den Fahrrädern angebracht ist. Auch die Schadenabwicklung wird über ein übersichtliches Online-Portal sichergestellt. Darüber hinaus finden Kund:innen im Fall der Fälle rund um die Uhr Unterstützung bei der 24h-Hotline der call us Assistance International GmbH. Über UNIQA Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 23.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und exklusive Vertriebspartner betreuen in 18 Ländern rund 15,5 Millionen Kundinnen und Kunden. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von über 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 15 Märkten zu Hause: Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. Über call us Assistance International GmbH call us Assistance International GmbH ist ein Tochterunternehmen der UNIQA Gruppe und ist seit dem Jahr 1991 am österreichischen Markt als Qualitätsanbieter für Assistance- und Schadendienstleistungen tätig. Mehr als 40 Mitarbeiter:innen servicieren 24/7 renommierte nationale und internationale Kund:innen der Automobil-, Finanz- und Versicherungswirtschaft sowie aus dem Bereich Handel, Dienstleistungen und Industrie. Weitere Informationen: [www.call-us-assistance.com] (http://www.call-us-assistance.com/) Über Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H. Das 100%ige Tochterunternehmen der SPAR Österreichische Warenhandels-AG mit Sitz in Wals (Salzburg) befindet sich national und international auf engagiertem Wachstumskurs und ist Innovationsführer u.a. bei Omnichannel und Storekonzepten. Hervis zählt mit über 240 Standorten in Österreich, Süddeutschland, Slowenien, Ungarn, Kroatien und Rumänien zu den größten Sportfachmärkten in Mitteleuropa. Rückfragehinweis: Natascha A. Smole Pressesprecherin UNIQA Insurance Group AG Untere Donaustraße 21 A-1029 Wien Mobil: +43 664 88827382 E-Mail: natascha.smole@uniqa.at