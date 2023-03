Trading-Chance: GBP/USD stark im April

Werbung

Der Monat April bringt für verschiedene Assetklassen grundsätzlich immer wieder spannende Trading-Chancen. Dies liegt an fundamentalen Prozessen, die zu dieser Zeit in Gang gesetzt werden. Bei den Getreiden beginnt hier die Planting-Season, die heute aber nicht Thema sein soll, und für Aktienmärkte, Anleihen und Währungen ist der Steuerstichtag (Taxday) in den USA und Großbritannien ein starker Treiber.

Pfund-Stärke im April

Wie wir anhand des saisonalen Charts sehen können, neigt das Britische Pfund (GBP) ab Anfang April im Durchschnitt zur Stärke. Die gelbe Linie zeigt die Saisonalität für die letzten 30 Jahre, grün für die letzten 15 und rot für die letzten 5 Jahre. Bei letzterem Zeitfenster spielt der Corona-Crash 2020 erheblich mit rein. Würde man ihn ausklammern, so hätten wir auch für die letzten Jahre ein stabiles Muster für die lange Seite im GBP bis Ende April.

Saisonaler Chart GBP (www.spreadcharts.com) · Quelle: www.spreadcharts.com

Der Steuerstichtag bringt in den meisten Jahren einen Effekt der Schwäche im Dollar, sowie eine relative Stärke des Britischen Pfund. Dies lässt sich systematisch ausnutzen, wie wir es bereits seit über einer Dekade aktiv tun.

Kurzfristiger Long-Trade auf GBP/USD

Wir haben für diese Trading-Chance einen Open End Turbo Call Optionsschein der UBS für sie ausgesucht. Das Produkt hat einen K.O. bei 1,1447 und einen Hebel von knapp 14. Den Stop-Loss im GBP/USD würden wir bei 1,19 GBP/USD setzen, was im gehandelten Hebelzertifikat einem Kurs von 4,0 Euro entspricht. Die WKN lautet UK805G.

Wichtige Chartmarken:

Unterstützungen: 1,15 und 1,20 GBP/USD

Widerstände: 1,25 und 1,28 GBP/USD

Basiswert GBP/USD WKN UK805G ISIN DE000UK805G2 Basispreis 1,1447 K.O.-Schwelle 1,1447 Laufzeit open end Typ Open End Turbo Call Optionsschein Emittent UBS Hebel 14 Stop-Loss Zertifikat 4,0 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.