Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Nachhaltigkeit

Ab heute online: Geschäftsbericht und Jahresmagazin der Basler Kantonalbank zum Jahr 2022



30.03.2023 / 07:01 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Der digitale Geschäftsbericht der Basler Kantonalbank (BKB) ist online. Er trägt erstmals den neuen GRI 2021-Standards Rechnung und vervollständigt den Jahresabschluss 2022, der am 16. Februar 2023 präsentiert wurde. Ergänzt wird die Berichterstattung wiederum durch ein Jahresmagazin, das unter dem Titel «Nachhaltig auf Erfolgskurs» durch die Highlights des Konzerns im 2022 führt. Der Geschäftsbericht berichtet aus Konzernoptik über die wichtigsten Entwicklungen im Geschäftsjahr 2022. Er besteht aus Lagebericht, Berichterstattung zur Nachhaltigkeit, Kapitel zur Corporate Governance, Vergütungsbericht, Jahresabschluss (Konzern und Stammhaus) und Offenlegung Eigenmittel und Liquidität. Dabei trägt der Geschäftsbericht erstmals den neuen GRI 2021-Standards Rechnung, indem er an verschiedenen Stellen Pflichtangaben zur Governance macht bzw. über die wichtigsten Auswirkungen der relevanten Themen auf Wirtschaft, Umwelt und Menschen informiert. Digital schnell und einfach zum gewünschten Inhalt Sämtliche Informationen zum Geschäftsjahr 2022 stehen im Online Report zur Verfügung. Mit der Suchfunktion sind die gewünschten Themen schnell und einfach auffindbar. Bei Bedarf können der gesamte Geschäftsbericht bzw. einzelne Berichtsteile auch als PDF ausgegeben werden. Jahresmagazin «Nachhaltig auf Erfolgskurs» In Ergänzung zum Geschäftsbericht gibt das Jahresmagazin einen anschaulichen Rückblick auf das Jahr 2022. Es beschreibt u.a., inwiefern der konsequente Fokus auf die Nachhaltigkeit im Betrieb und im Kerngeschäft den Konzern vorangebracht hat. Eine gedruckte Ausgabe des Jahresmagazins kann auf Wunsch online (Link unten) bestellt werden. Weiterhin attraktive Dividendenrendite von 5 % Am 4. Mai 2023 wird den PS-Inhaberinnen und -Inhabern die jährliche Dividende von CHF 3.10 (brutto) ausbezahlt. Damit lag die Dividendenrendite im 2022 erneut bei attraktiven 5,0 %. Alle wichtigen Links auf einen Blick Online-Geschäftsbericht

Jahresmagazin

Kennzahlen Konzern

Berichterstattung zur Nachhaltigkeit

Informationen zum BKB-Partizipationsschein

Downloadcenter

Video: Jahresrückblick in Bildern

Für weitere Auskünfte

Patrick Riedo

Leiter Kommunikation

Basler Kantonalbank, CEO Office

Telefon 061 266 27 89

medien@bkb.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung