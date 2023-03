EQS-News: Metalcorp Group erhält verbindliches Kaufangebot für BAGR Non-Ferrous Group GmbH und bittet Anleihegläubiger um Zustimmung zur Transaktion und zur Stundung der am 31.03.2023 fälligen Teilrückzahlung

EQS-News: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Sonstiges/Anleihe

Metalcorp Group erhält verbindliches Kaufangebot für BAGR Non-Ferrous Group GmbH und bittet Anleihegläubiger um Zustimmung zur Transaktion und zur Stundung der am 31.03.2023 fälligen Teilrückzahlung



30.03.2023 / 15:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Metalcorp Group erhält verbindliches Kaufangebot für BAGR Non-Ferrous Group GmbH und bittet Anleihegläubiger um Zustimmung zur Transaktion und zur Stundung der am 31.03.2023 fälligen Teilrückzahlung



Luxemburg, 30. März 2023 – Die Metalcorp Group S.A. (das „Unternehmen“ und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die „Metalcorp-Gruppe“) hat von einem Bieter einen finalisierten Kaufvertrag über den Erwerb ihrer Anteile an der BAGR Non-Ferrous Group GmbH, der Muttergesellschaft des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns, erhalten, wobei das Kaufangebot an bestimmte Bedingungen geknüpft ist, darunter die Zustimmung der erforderlichen Mehrheit der Inhaber der 69.885.000 Euro 8,50 % unbesicherten Schuldverschreibung mit Fälligkeit 2023 (die „Anleihe 2017/2023“), um die Anleihe 2017/2023 zu noch auszuhandelnden Bedingungen in die Erwerbsgesellschaft zu überführen. In Anbetracht dieser Bedingung wird das Unternehmen so bald wie möglich eine Versammlung der Anleihegläubiger für die Anleihe 2017/2023 einberufen, um festzustellen, ob die Transaktion durchgeführt werden kann oder nicht, und um eine Stundung der 8 Mio. Euro Tilgung zu beantragen, die am 31. März 2023 nicht gezahlt werden soll.



In der Zwischenzeit prüft das Unternehmen weiterhin alle Alternativen.



Darüber hinaus hat das Unternehmen den Dialog mit bestimmten Inhabern (die „Ad-Hoc-Gruppe“) der 300.000.000 Euro 8,50 % besicherten Schuldverschreibung mit Fälligkeit 2026 (die „Anleihe 2021/2026“) fortgesetzt. Die Mitglieder der Ad-Hoc-Gruppe haben eine Geheimhaltungsvereinbarung unterzeichnet und bestimmte Informationen erhalten. Die Ad-Hoc-Gruppe hat den Wunsch geäußert, die Bereitschaft zur Bereitstellung von Finanzmitteln für die operativen Einheiten zu prüfen.



Zur Erinnerung: Metalcorp Group S.A. ist eine nicht-operative Holdinggesellschaft, die die Anleihen 2017/2023 und 2021/2026 emittiert hat und seit der Umstrukturierung der Gruppe die Anteile an zwei verschiedenen Teilkonzernen hält, die die operativen Einheiten innerhalb des Aluminium- und Schüttgut- und Eisenmetall-Teilkonzerns und des Metall- & Konzentrat-Teilkonzerns umfassen (jeweils wie in der jüngsten Pressemitteilung zum Investoren-Update vom 20. März 2023 näher beschrieben). Diese Teilkonzerne sind Tochtergesellschaften der Metalcorp Group S.A. und werden unabhängig und getrennt voneinander betrieben.



Die Metalcorp Group behält sich das Recht vor, jede einzelne Handlungsalternative oder eine Kombination davon voranzutreiben, sollten die Umstände dies im Interesse der Werterhaltung erforderlich machen. Die Metalcorp Group beabsichtigt jedoch, die Alternativen beschleunigt zu verfolgen, um die Chancen auf ein erfolgreiches Ergebnis zu optimieren:

Die Verhandlungen mit der Ad-Hoc-Gruppe werden weiter vorangetrieben, um zu prüfen, ob es einen Vorschlag gibt, der zeitnah umgesetzt werden kann, die anstehenden Schuldendienstanforderungen im Rahmen der Anleihen 2017/2023 und 2021/2026 erfüllt, den operativen Einheiten Finanzmittel zur Verfügung stellt und die Aussicht auf einen höheren Wert bietet als ein Verkauf im Rahmen des Kaufangebots für BAGR oder anderer endgültiger und verbindlicher Angebote, die möglicherweise eingehen.

Die Zustimmung der Anleihegläubiger der Anleihe 2017/2023 wird angestrebt, um eine mögliche Transaktion zu erleichtern und die anstehenden Tilgungszahlung aufzuschieben, um Zeit für den Abschluss einer Transaktion zu gewinnen.