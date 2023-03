IRW-News: Reflex Advanced Materials Corp. : Reflex kündigt strategische Investition in Cleantech-Hersteller von Graphen an

IRW-PRESS: Reflex Advanced Materials Corp. : Reflex kündigt strategische Investition in Cleantech-Hersteller von Graphen an

30. März 2023 Vancouver, BC / IRW-Press / - Reflex Advanced Materials Corp. (CSE:RFLX) (OTC: RFLXF) (FWB: HF2) (Reflex oder das Unternehmen), freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine Zeichnungsvereinbarung sowie eine Vereinbarung über eine strategische Investition in Bio Graphene Solutions Inc. (BGS) eingegangen ist. BGS ist ein privates Nanotechnologieunternehmen, das sich auf die Herstellung von hochwertigem Graphen spezialisiert. Als Teil der strategischen Investition in BGS erwartet Reflex, dass es von der Zusammenarbeit mit BGS an potenziellen Cross-Development-Projekten profitieren wird, welche die Erkundung von nachgelagerten Anwendungen beinhalten, die jegliches Graphitmaterial ergänzen, das aus dem Ruby-Graphite-Projekt des Unternehmens bezogen wird.

Graphen ist ein Kohlenstoff-Allotrop und wird gemeinhin als zehn Kohlenstoffschichten oder weniger definiert. Graphen kann als Leistungsadditiv die Eigenschaften verschiedener Endmaterialien erheblich verbessern, u. a. Festigkeit, Leitfähigkeit, Biegsamkeit und Durchlässigkeit in unterschiedlichen Produkten und Anwendungen. Die Vielseitigkeit von Graphen ermöglicht überlegene Ergebnisse und Wertschöpfung in einer Reihe von rohstoffbasierten und spezialisierten Branchen, von Asphalt, Beton und Kunststoffen bis hin zu Elektronik, Biomedizin und Energiespeicherung.

BGS hat ein eigenes Verfahren zur Herstellung von hochwertigem und kostengünstigem Graphen aus 100 % organischen Ausgangsmaterialien über einen skalierbaren Cleantech-Produktionsprozess entwickelt und ist damit ein attraktiver Partner für Unternehmen, die Nanotechnologie in ihr Produktportfolio und ihre bestehende Lieferkette integrieren möchten. BGS hat bereits einen bedeutenden Wert seiner Technologie bewiesen, indem es als eines der ersten Unternehmen Graphen erfolgreich als flüssiges Zusatzmittel für die Verwendung in kommerziellem Transportbeton eingeführt hat, wodurch der Bedarf an Zement in ausgewählten kommerziellen Mischungen um mehr als 15 % gesenkt werden konnte. BGS arbeitet auch mit namhaften Produktentwicklungspartnern in verschiedenen Branchen zusammen, die den Einsatz von Graphen zur Ergänzung bestehender Technologien für andere hochwertige Anwendungen erforschen.

Wir freuen uns, eine strategische Investition in BGS zu tätigen, das ein Graphen-Produktionsverfahren entwickelt hat, das skalierbar und kosteneffizient ist und insbesondere durch die vollständige Kontrollierbarkeit des Prozesses ein Höchstmaß an Produktkonsistenz und Qualitätskontrolle bietet, sagte Paul Gorman, CEO von Reflex. Da sich Graphen zu einem kommerziellen Supermaterial in etablierten Industrien entwickelt, passt diese Gelegenheit hervorragend zu unseren Zielen für die Bereitstellung von Lieferkettenlösungen.

David Fisher, CEO und Mitbegründer von BGS, kommentierte: Wir freuen uns, Reflex Advanced Materials als strategischen Partner zu haben. Unser hochwertiges Graphen ist vielseitig einsetzbar und ergänzt sowohl das Portfolio von Reflex als auch unsere Möglichkeiten, um die Wertschöpfung bei fortschrittlichen Materialien weiter voranzutreiben. Gemeinsam werden wir versuchen, marktreife Lösungen für hochwertige Anwendungen zu entwickeln, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Team von Reflex.

Weiterführende Informationen zu Reflex Advanced Materials Corp und seinen Mineralprojekten erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.reflexmaterials.com.

Über Reflex Advanced Materials

Reflex Advanced Materials Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Firmensitz in der kanadischen Provinz British Columbia. Der Unternehmenszweck besteht darin, wirtschaftlich interessante Mineralvorkommen in den Bereichen strategische Metalle und neuartige Materialien aufzufinden und diese - sofern rentabel - zu erschließen. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Verbesserung der Effizienz der inländischen Infrastruktur für Spezialmineralien gerichtet, um die zunehmende Nachfrage der nordamerikanischen Hersteller zu befriedigen. Das Unternehmen arbeitet derzeit am weiteren Ausbau seines Graphitprojekts Ruby in Beaverhead County in Montana sowie seiner Lithiumkonzession ZigZag Lake im Bergbaurevier Thunder Bay in der Region Crescent Lake in Ontario.

Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedar.com einsehen können.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke und Aussagen sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen und beruhen auf den gegenwärtigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftiger Ereignisse. Alle Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über zukünftige Schätzungen, Pläne, Programme, Prognosen, Projektionen, Ziele, Annahmen, Erwartungen oder Überzeugungen bezüglich zukünftiger Leistungen, wie z.B. Aussagen über: den Nutzen, den sich das Unternehmen aus seiner geplanten Investition in BGS erwartet, einschließlich einer Zusammenarbeit mit BGS und der Erarbeitung marktfähiger Lösungen für hochwertige Anwendungen durch das Unternehmen und BGS.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens wider, die auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen des Unternehmens beruhen, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf: die Fähigkeit des Unternehmens, im Grafitprojekt Ruby Grafit zu produzieren; den Abschluss der Investition von Reflex in BGS; und die Zusammenarbeit von Reflex mit BGS im Anschluss an seine Investition in BGS, einschließlich der Erwartung, dass das Unternehmen und BGS zusammen Projekte entwickeln und als Ergebnis einer solchen Zusammenarbeit marktfähige Lösungen für hochwertige Anwendungen entwickeln.

Obwohl zukunftsgerichtete Aussagen auf den begründeten Annahmen des Managements beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichteten Aussagen sind naturgemäß einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem das Risiko, dass Reflex seine geplante Investition in BGS nicht abschließt; Risiken in Zusammenhang mit der Zusammenarbeit von kommerziellen Parteien, einschließlich der Möglichkeit, dass die Zusammenarbeit des Unternehmens mit BGS nicht erfolgreich ist oder nicht wie erwartet erfolgt und dass das Unternehmen nicht den erwarteten Nutzen aus seiner geplanten Zusammenarbeit mit BGS erhält; die Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen verbunden sind, einschließlich der Risiken in Bezug auf Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen; die Möglichkeit, dass das Unternehmen die erforderlichen Genehmigungen und Zustimmungen für die gewünschten Explorationsarbeiten nicht erhält; die Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen, dass die Mineralexploration erfolglos ist oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse liefern kann, unter anderem, dass es dem Unternehmen niemals gelingt, Grafit aus seinen Mineralkonzessionen zu produzieren; sowie jene Risiken und Ungewissheiten, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig bedacht werden, und die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze erfordern dies. Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

