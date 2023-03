SAF-Holland hebt die Dividende an

Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland SE (ISIN: DE000SAFH001) will der für den 23. Mai 2023 geplanten Hauptversammlung vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro je Aktie auszuschütten. Im letzten Jahr erhielten die Aktionäre 0,35 Euro. Beim derzeitigen Aktienkurs von 11,10 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,41 Prozent. Die Ausschüttungsquote liegt bei rund 44,6 Prozent.

Der Konzernumsatz des im SDAX gelisteten Konzerns stieg im Jahr 2022 um 25,6 Prozent auf ein neues Rekordniveau von 1,57 Mrd. Euro. Das bereinigte EBIT verbesserte sich um 33,8 Prozent auf 124,6 Mio. Euro (Vorjahr 93,1 Mio. Euro). Dies entspricht einer bereinigten EBIT-Marge von 8,0 Prozent (Vorjahr 7,5 Prozent). Das Periodenergebnis beträgt 61,2 Mio. Euro (Vorjahr 36,8 Mio. Euro). Damit erreichte das Ergebnis je Aktie 1,35 Euro (Vorjahr 0,81 Euro) bzw. bereinigt um Einmaleffekte 1,82 Euro (Vorjahr 1,35 Euro) je Aktie.

Ausgehend von einem moderaten Rückgang der Produktionszahlen im mittleren einstelligen Prozentbereich auf den europäischen und nordamerikanischen Truck- und Trailer-Märkten und auf der Grundlage stabiler Wechselkurse und unter Berücksichtigung der zum 21. Februar 2023 in den Konsolidierungskreis des Konzerns einbezogenen Haldex AB wird für das Geschäftsjahr 2023 ein Konzernumsatz in einer Bandbreite von 1,8 Mrd. Euro bis 1,95 Mrd. Euro erwartet. Dabei wird mit einer bereinigten EBIT-Marge in der Bandbreite von 7,5 Prozent bis 8,5 Prozent gerechnet.

SAF-Holland mit Sitz in Bessenbach ist ein Hersteller und Anbieter von Produktsystemen und Bauteilen für Nutzfahrzeuge (Truck und Trailer) sowie für Busse und Wohnmobile. Dazu gehören Achssysteme, Sattelkupplungen, Stützwinden oder auch Königszapfen. Es werden rund 5.900 Mitarbeiter beschäftigt.

Redaktion MyDividends.de