HKTDC: Fünf Lifestyle-Produktmessen öffnen im April 2023 ihre Tore

Hongkong, die weltweit führende Messehauptstadt in Asien, ist wieder einmal zum Ziel für Geschäftsleute aus der ganzen Welt geworden. Nach der vollständigen Wiederaufnahme des Reiseverkehrs strömen Händler aus aller Welt herbei, um an den Handelsaktivitäten der Stadt teilzunehmen.

Unter der Organisation des Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) werden fünf Lifestyle-Produktmessen (Hong Kong Gifts & Premium Fair, Home InStyle, Hong Kong International Home Textiles and Furnishings Fair, Fashion InStyle und die Hong Kong International Printing & Packaging Fair) vom 19. bis 22. April 2023 wieder unter einem Dach im Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) veranstaltet. Darüber hinaus wird Click2Match, die Online-Smart-Business-Matching-Plattform des HKTDC, vom 19. bis 29. April 2023 laufen und Händlern eine praktische und effiziente Plattform bieten, um sich über die physischen Messen hinaus zu vernetzen. Das neue Hybridmodell EXHIBITION+ nimmt eine Neugestaltung im Bereich der Messen vor, um globale Händler jederzeit und überall zu bedienen.

Messe-Highlight

Die fünf Messen bieten mit insgesamt über 3.500 Ausstellern aus aller Welt eine ideale One-Stop-Einkaufsplattform. Die Hong Kong Gifts & Premium Fair bietet Branchenfachleuten eine hervorragende Plattform, um die neuesten Trends und Innovationen in der Geschenk- und Prämienbranche zu erkunden. Die in Home InStyle umbenannte Hong Kong Houseware Fair soll es Ausstellern und Käufern ermöglichen, die neuesten Haushaltswarentrends zu erkunden und intelligente und einzigartige Wohndesigns und -produkte zu finden. Die Hong Kong International Home Textiles and Furnishings Fair präsentiert eine breite Auswahl and Heimtextilien und Einrichtungsgegenständen. Die in Fashion InStyle umbenannte Hong Kong Fashion Week dient als ideale Geschäftsplattform für die gesamte Lieferkette der Mode- und Textilindustrie, und auf der Hong Kong International Printing & Packaging Fair werden zahlreiche professionelle Druck- und Digitaldrucklösungen sowie innovative Verpackungsdesigns und -dienstleistungen vorgestellt. Mit einer großen Vielfalt an ausgestellten Produkten und Trends bieten diese Messen eine hervorragende Gelegenheit für Händler, Beziehungen aufzubauen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu erkunden und ihre Netzwerke zu erweitern.

