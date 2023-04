EQS-Adhoc: Noratis AG: Erwartetes Ergebnis 2022 wird hinter der Prognose zurückbleiben. Keine Dividendenzahlung geplant; Portfoliobewertung bestätigt. Für 2023 wird ein negatives Ergebnis erwartet.

EQS-Ad-hoc: Noratis AG / Schlagwort(e): Immobilien/Jahresergebnis

Noratis AG: Erwartetes Ergebnis 2022 wird hinter der Prognose zurückbleiben. Keine Dividendenzahlung geplant; Portfoliobewertung bestätigt. Für 2023 wird ein negatives Ergebnis erwartet.



03.04.2023 / 14:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Erwartetes Ergebnis 2022 wird hinter der Prognose zurückbleiben. Keine Dividendenzahlung geplant; Portfoliobewertung bestätigt. Für 2023 wird ein negatives Ergebnis erwartet. Eschborn, 03. April 2023. Die Neubewertung des Portfolios der Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, "Noratis") auf Basis des externen Marktwertgutachtens zum 31. Dezember 2022 hat lediglich zu einer Abwertung von weniger als 1% des Portfoliomarktwertes geführt. Dennoch hat sich die Gesellschaft dazu entschieden, aufgrund des herausfordernden Marktumfelds und der damit verbundenen Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Wertentwicklung nunmehr keine Umbuchung von Immobilien aus dem Umlaufvermögen in das Anlagevermögen vorzunehmen. Hierdurch werden für das abgelaufene Geschäftsjahr auch keine stillen Reserven ergebniswirksam gehoben. Vor diesem Hintergrund wird die Gesellschaft das für das Geschäftsjahr 2022 prognostizierte Ergebnis nicht erreichen. Für das Geschäftsjahr 2022 wird die Noratis deshalb die ursprüngliche Prognose, das EBIT und das EBT deutlich zu steigern, ebenfalls verfehlen. Sowohl EBIT als auch EBT werden primär aufgrund der nicht vorgenommenen Umbuchungen unter dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 liegen, aber noch deutlich im positiven Bereich. Hierzu trägt insbesondere der positive Ergebnisbeitrag aus der Marktbewertung von Derivaten (Zinssicherungsgeschäfte) bei. In 2023 rechnet Noratis aktuell mit einem negativen Ergebnis vor Steuern, das zu einem wesentlichen Teil durch die laufzeitbedingte Veränderung der Marktwerte der Derivate (Zinssicherungsgeschäfte) beeinflusst wird, die in 2022 das Finanzergebnis noch stark positiv beeinflusst haben. Angesichts der weiter herausfordernden Entwicklung am Immobilienmarkt, aber auch aufgrund sich eventuell bietender Investitionschancen, beabsichtigt die Verwaltung der für den 19. Juli 2023 angesetzten ordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen, auf die Zahlung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2022 zu verzichten.







Über Noratis: Die Noratis AG (www.noratis.de, ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK) ist führend in der Bestandsentwicklung von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen erkennt und realisiert Potenziale für Mieter und Investoren. Damit schafft und erhält Noratis bundesweit attraktiven Wohnraum, der gleichzeitig bezahlbar ist. Noratis ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren beziehungsweise im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder: von Investoren/Aktionären, Käufern/Verkäufern, Dienstleistern, Mitarbeitenden bis hin zu aktuellen und zukünftigen Mietern. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ansprechpartner: Noratis AG

