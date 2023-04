Original-Research: Masterflex SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Masterflex SE Unternehmen: Masterflex SE ISIN: DE0005492938 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 03.04.2023 Kursziel: 16,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Masterflex verzeichnet erneut signifikantes Konzernwachstum und blickt auf eine anhaltend dynamische Geschäftsentwicklung Masterflex hat am Freitag den Geschäftsbericht für das GJ 2022 mit dem bereits bekannten außerordentlich starken Zahlenwerk vorgelegt und die Guidance für das laufende Jahr veröffentlicht, die eine wie von uns erwartete Fortsetzung des Wachstumskurses impliziert. Umsatzwachstum von knapp 27% in 2022: Die Vorlage des GB bestätigt die vorläufig vermeldete starke Erlösentwicklung von 26,8% yoy und ein Umsatzniveau von 100,3 Mio. Euro. So konnte der Konzern in allen adressierten Wachstumsmärkten aufgrund einer starken Wettbewerbsposition und den strukturellen Wachstumstreibern wachsen. Die Umsatzanteile der einzelnen Vertikalmärkte haben sich lt. Vorstand nicht signifikant verschoben, sodass sich die Erlöse in allen Endmärkten in etwa im Rahmen des erzielten Konzernwachstums entwickelten. Regional betrachtet verzeichnete der amerikanische Markt ein deutlich überproportionales Umsatzwachstum und repräsentiert 22,0% des Konzernerlöses (Vj.: 18,6%). Die weiteren relevanten Absatzmärkte wie bspw. Brasilien und China entwickelten sich ebenfalls zufriedenstellend. So enthält das dynamische Wachstum neben einem hohen Preiseffekt auch einen signifikanten Volumeneffekt (MONe: 10% yoy). Mit der Realisierung eines Konzernerlöses von mehr als 100 Mio. Euro erreicht Masterflex diese Erlösschwelle zwei Jahre früher als ursprünglich avisiert. EBIT nahezu verdoppelt - Dividendenerhöhung vorgeschlagen: Die sehr dynamische Top Line Entwicklung spiegelt sich ebenfalls im EBIT wider und resultiert in einem operativen Ergebnis von 11,4 Mio. Euro (+113,0% yoy; Marge: 11,4%; +4,6 PP yoy). Neben Skaleneffekten trugen vor allem auch Effizienzverbesserungen aus dem B2DD-Programm in hohem Maße zu dieser Performance bei. Der Free Cashflow war trotz höherer Investitionen als von uns prognostiziert etwas höher als erwartet (4,8 Mio. Euro vs. 4,1 Mio. Euro) und veranlasst das Management zu einer Erhöhung der Dividende um 8 ct auf 0,20 Euro. Weitere Wachstumsimpulse werden vermehrt organisch realisiert: Für 2023 erwartet der Vorstand eine weitere Umsatzsteigerung auf 103 bis 110 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis von 11 bis 14 Mio. Euro. Dabei geht das Management von einer Fortsetzung des dynamischen Wachstums in Q1 2023 aus, wodurch bei gleichbleibenden Umfeldbedingungen das obere Ende der avisierten Bandbreiten erreichbar wäre. Aufgrund einer sehr guten Auftragslage mit einem AB auf weiterhin hohem Niveau (Ende Feb.: 23,9 Mio. Euro) lassen wir unsere Prognosen unverändert und sind damit in der oberen Hälfte der Guidance positioniert. Aufgrund der positiven Entwicklungen in den adressierten Endmärkten stellt das Management einen höheren organischen Wachstumsbeitrag für das langfristige Umsatzziel von 200 Mio. Euro in Aussicht (bisher: 30-40%). Aktuell zeichnet sich keine größere Akquisition ab. Für den Vorstand ist aufgrund der sehr soliden Finanzierungsstruktur (ND/EBITDA 2022: 1,0x) auf dem derzeitigen Bewertungsniveau eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung kleinerer Akquisitionen bzw. organischen Wachstums nicht notwendig. Fazit: Masterflex blickt nach einem Rekordjahr auf eine dynamische Fortsetzung des Wachstumskurses, das vermehrt auch organisch erfolgen soll. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 16,00 Euro. 