Starke Unternehmen, starke Margen: Einige der attraktivsten Aktien im Überblick!

Die Welt der Aktien ist voller Möglichkeiten, aber nur wenige Unternehmen schaffen es, langfristige Investitionen mit hohen Renditen zu kombinieren. In diesem Artikel möchte ich einmal zwei Unternehmen genauer betrachten, die aufgrund ihrer soliden Geschäftsmodelle und starken Umsatzrenditen als attraktive Investitionsmöglichkeiten angesehen werden könnten.

Konkret geht es um die beiden Unternehmen Novartis (WKN: 904278) und ASML (WKN: A1J4U4). Schauen wir mal, was diese beiden Unternehmen auszeichnet und ob sie einen weiteren Blick wert sein könnten. Legen wir los.

Novartis-Aktie: Schweizer Pharma-Gigant mit Tradition

Novartis ist ein Schweizer Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Pharmazeutika und Generika spezialisiert hat. Das Geschäft klassifiziert der Basler Konzern in Innovative Medicines (patentierte Medikamente) und Sandoz (Generika). Letztere Sparte gilt als das Sorgenkind im Konzern. Geplant ist, es abzuspalten. In Summe könnte das den Novartis-Konzern zu einem rein innovativen Pharma-Player machen, das Wachstum beschleunigen und eine Neubewertung der Aktie herbeiführen – so weit die Spekulation.

Novartis hat in den letzten Jahren regelmäßig starke Umsatzrenditen erzielt. Zuletzt, im Jahr 2022, betrug die Umsatzrendite des Unternehmens auf das operative Kernergebnis beeindruckende 33 %, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Pharmaindustrie gut ist.

Gemessen am erwarteten KGV von 14,1 (Stand: 1.4.23, Morningstar) ist der Pharma-Gigant auf den ersten Blick nicht teuer. Dies suggeriert auch die relativ hohe Dividendenrendite von 3,8 %. Sie wurde zuletzt um 3,2 % auf 3,20 Schweizer Franken erhöht. Zusätzlich existiert ein 15 Mrd. US-Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm, von dem noch knapp 5 Mrd. US-Dollar offen sind.

ASML-Aktie: Equipmenthersteller mit hohem Burggraben

ASML ist ein niederländisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und die Herstellung von Lithografie-Maschinen für die Halbleiterindustrie spezialisiert hat. Das Unternehmen ist weltweit führend in diesem Bereich und seine Maschinen werden von vielen der größten Halbleiterhersteller der Welt dringend benötigt. Die Halbleiterindustrie ist in den letzten Jahren stark gewachsen und wird voraussichtlich auch in Zukunft weiter wachsen, da immer mehr Produkte mit integrierten Schaltkreisen hergestellt werden.

ASML hat in den letzten Jahren ebenfalls beeindruckende Umsatzrenditen erzielt. Im Jahr 2022 betrug die operative Marge des Unternehmens beispielsweise fast 37 %, was als sehr hoch anzusehen ist und für die Qualität des Geschäfts spricht.

Die hohe Marge ist dabei zum Teil auf die hohe Nachfrage nach Lithografie-Maschinen zurückzuführen, aber auch auf die Fähigkeit des Unternehmens, innovative Technologien zu entwickeln und seine Produkte effektiv zu vermarkten. Insgesamt zeigt sich ASML als ein Unternehmen mit einem starken Wettbewerbsvorteil und einer starken Marktposition, was es zu einer attraktiven Investitionsmöglichkeit machen könnte.

Gemessen am erwarteten KGV von 32,7 (Stand: 1.4.23, Morningstar) wird hier schon eine Menge Aufschlag für den Marktführer verlangt. Die erwartete Dividendenrendite ist mit 1,5 % recht niedrig.

Fazit

Beide Unternehmen – Novartis und ASML – haben sich als starke und zuverlässige Investitionsmöglichkeiten erwiesen, wobei aus temporärer Sicht ASML die Novartis-Aktie übertrifft. Dies hat nicht zuletzt etwas mit dem stärkeren Wachstum und den Perspektiven zu tun. Dafür muss man für die niederländische Aktie entsprechend mehr auf den Tisch legen. Das erwartete KGV ist mehr als doppelt so hoch.

Die Umsatzrenditen beider Unternehmen zeigen, dass sie in ihren jeweiligen Branchen erfolgreich sind und langfristig hohe Umsatzrenditen generieren können. Ein Risiko bleibt am Ende, dass sich ihre Geschäfte in Zukunft anders entwickeln könnten. Die starken Burggräben sorgen aber für ein gewisses Maß an Sicherheit.

Insgesamt überzeugen mich Novartis und ASML aufgrund ihrer starken Marktpositionen und Wettbewerbsvorteile sowie aufgrund ihrer Fähigkeit, effektiv zu managen und zu innovieren. Sie könnten eine attraktive Wahl für Investoren sein, die nach einer langfristig soliden Rendite suchen.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Novartis. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von ASML.

