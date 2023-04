BlackRock Marktausblick: Stagflation bleibt ein Thema

Das Update zur Woche mit Dr. Martin Lück, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock







Stagflation bleibt ein Thema





Das Stagflationsgespenst hat uns das Jahr 2022 gründlich vermasselt. Schwaches Wachstum ließ Unternehmensgewinne stagnieren und sorgte für fallende Aktienkurse. Eine von Angebotsknappheiten getriebene Inflation resultierte in steigenden Zinsen, was Anleiheinvestoren historische Verluste beibrachte. In der Kombination ergab sich damit für die meisten gemischten Portfolios, die nun mal zu großen Teilen aus Aktien und Anleihen bestehen, eine grauenhafte Jahresperformance. Wenigstens, so verhieß es zum Jahresende mit Blick auf 2023, würde sich diese unselige Konstellation nur noch in den ersten Monaten des neuen Jahres in Form von schwachen Assetpreisen niederschlagen. Schon bald, so die Aussicht, wären Rezession und Zinsgipfel eingepreist, und der Blick auf ein wieder erfreulicheres Anlageumfeld würde sich öffnen.





Wie wir nach Ablauf eines turbulenten Q1 2023 inzwischen wissen, kam es anders. Die überraschende Erleichterungsrally - bis dato hatte es kein Zeichen von Rezession gegeben, dafür eher die Aussicht auf nachlassende Zinsanhebungen der Zentralbanken – wich schon Anfang Februar einer skeptischeren Einschätzung. Vor allem die Inflation erwies sich als hartnäckig, und dass die Notenbanken bald mit ihren Zinsschritten aufhören würden, erschien nun weniger wahrscheinlich. Nach einer Ansprache von Fed-Chairman Jerome Powell im US-Kongress Anfang März schossen die Zinserwartungen bezüglich der Fed auf neue Höchststände, der Abstand zwischen zwei- und zehnjährigen US-Renditen erreichte spektakuläre 110 Basispunkte. Wenige Tage später kamen dann, ausgehend von Kalifornien und überschwappend auf die Schweiz, die Turbulenzen im Bankensektor dazu. Spätestens jetzt wurde auch eingefleischten Rezessionsskeptikern klar, dass die brutalste Zinsanhebung seit 1980 in den USA nicht ohne Folgen bleiben würde. Nur dass diese Folgen sich nicht über die traditionellen Wirkungskanäle der Geldpolitik ihren Weg in die Realwirtschaft suchten, sondern mit den schwersten Turbulenzen im Finanzsystem seit 2008 an einer eher unerwarteten Stelle auftraten, nämlich im Bankensektor.





Was sagt uns das? Im Grunde wird durch den bisherigen Jahresverlauf überdeutlich, dass es die gleichen Unsicherheiten wie 2022 sind, die uns nach wie vor umtreiben. Nur eben in etwas anderer Form. So ist der Schreck angesichts zweistelliger Inflationsraten inzwischen der Schwierigkeit gewichen, das Inflationsbild dieses Jahres (und darüber hinaus) richtig zu lesen. Denn schon bald könnten steil fallende Gesamtinflationsraten höheren und langsamer sinkenden Kernraten gegenüberstehen. Und beim Wachstum setzt sich wieder die Erkenntnis durch, dass eine Fed Funds Target Rate, die rund 2,5% im restriktiven Bereich steht, höchstwahrscheinlich doch zu einer Rezession führen wird, nur eben später und auf andere Art als erwartet. Die Schlussfolgerung aber bleibt: Es sind die Unsicherheiten um Inflation und Wachstum, welche Marktteilnehmer auch in diesem Jahr intensiv beschäftigen. Das Stagflationsgespenst ist munter wie eh und je.





Geopolitik wirkt direkt auf Wachstum und Inflation





Wenn es dafür einer Erinnerung bedurft hätte, dann haben wir in der neuen Post-Covid-Realität gelernt, dass geopolitische Veränderungen direkten Einfluss auf Makrovariablen wie Wachstum und Inflation haben. So hat die russische Invasion in der Ukraine via steigende Energiepreise den Post-Covid-Inflationsschock intensiviert und damit zu stärker steigenden Zinsen beigetragen. Ähnlich direkt war der Einfluss, den die Post-Covid-Neuöffnung der großen ostasiatischen Volkswirtschaften auf die Wachstumsaussichten unserer Region hatte. In der mittleren Zukunft dürften es Fragen etwa des Einflusses geopolitischer Spannungen auf den Welthandel und die Lieferketten sein, die sowohl Wachstums- und Inflationsperspektiven beeinflussen. Dazu vermutlich die dringend notwendigen Investitionen in eine veränderte Sicherheitsarchitektur angesichts einer als bedrohlicher wahrgenommenen Welt, in Verbindung mit dem globalen Streben nach Klimaneutralität, welches ebenfalls enorme Investitionen erfordern wird. Über das Wirken auf Staatsausgaben ergibt sich hier ein schnell identifizierbarer Wirkungskanal Richtung Zinsen und Inflation einerseits, Wachstum und Gewinnpotenzialen andererseits. Klar wird: das Stagflationsgespenst fühlt sich in einer unsicheren, von Angebotsknappheiten geprägten Welt pudelwohl. Für uns als Kapitalmarktteilnehmer bedeutet dies die Aussicht auf weiter spannende, aber anstrengende Zeiten.





