Bitcoin-Future: Trendfortsetzungsmuster

Der Bitcoin in US-Dollar BTC/USD konsolidiert seit einigen Tagen nach Ausbruch über die Nackenlinie einer inversen SKS-Formation grob seitwärts und sammelt offenbar Kräfte für einen weiteren Kursschub. Das lässt zumindest der Kursverlauf vermuten, der sich in einer eindeutigen Gestalt präsentiert.

Nach einem größeren Kurssturz der Kryptowährung Bitcoin hatte sich zwischen Sommer letzten Jahres und Mitte März eine volatile Stabilisierungsphase um 16.000 US-Dollar eingestellt, diese in Gestalt einer inversen SKS-Formation. Ein erfolgreicher Bodenabschluss gelang durch den Anstieg über 25.600 US-Dollar und damit die dazugehörige Nackenlinie.

In einem ersten Schritt konnte der Bitcoin an sein erstes Ziel um 29.313 US-Dollar zulegen, nach Auflösung der laufenden Konsolidierung in eindeutiger Form eines symmetrischen Dreiecks könnten dann die nächsten Zielbereiche um 32.375 US-Dollar angesteuert werden. Das Kurspotenzial aus der SKS-Formation würde dafür ausreichen.

Rücksetzer auf 25.600 US-Dollar wäre noch problemlos, aber erst darunter müsste man die Nachhaltigkeit der inversen SKS-Formation überprüfen. Unterhalb dieser Kursmarke könnte nämlich noch einmal Rücksitze zurück auf den EMA 200 bei 22.159 US-Dollar bevorstehen.