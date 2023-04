EQS-News: EcoGraf unterzeichnet Absichtserklärung zur Netzstromversorgung des Graphitprojekts Epanko

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Sonstiges

EcoGraf unterzeichnet Absichtserklärung zur Netzstromversorgung des Graphitprojekts Epanko



EcoGraf unterzeichnet Absichtserklärung zur Netzstromversorgung des Graphitprojekts Epanko EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF) hat eine unverbindliche Absichtserklärung mit der Tanzania Electric Supply Company (TANESCO) zur Entwicklung der Übertragungsinfrastruktur für die Netzstromversorgung des Epanko-Graphitprojekts abgeschlossen. Gemäß den Vereinbarungsbedingungen werden die Parteien ein gemeinsames technisches Komitee einrichten, das die Planung und den Bau einer 33-kV-Übertragungsleitung von der nahe gelegenen Stadt Mahenge zum Epanko-Graphitprojekt koordinieren und leiten wird. Die Leitung wird so bemessen sein, dass sie einem künftigen Nachfragewachstum, das mit einer künftigen Erweiterung des Epanko-Projekts entsteht, gerecht wird. Die Zusammenarbeit mit TANESCO ermöglicht es Epanko, von der Versorgung mit kostengünstiger, sauberer Energie zu profitieren, da die Energieversorgung Tansanias zu etwa 45 % über Wasserkraft geschieht. Und es wird prognostiziert, dass dieser Anteil in Zukunft im Rahmen größerer staatlicher Investitionen in die Erzeugung erneuerbarer Energien aus Wasserkraft, Sonne, Wind und Biomasse noch steigen wird. Unabhängige Studien zur Ökobilanz (LCA), die für EcoGraf durchgeführt wurden, bestätigen, dass die Elektrizitätsversorgung für 45–55 % der CO 2 -Emissionen im Zusammenhang mit seinen Batterieanodenprodukten verantwortlich ist. Die tansanische Netzstromversorgung stellt daher einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil dar, da die Hersteller von Elektrofahrzeugen nachhaltigere Lieferketten anstreben. In Kombination mit der HFfree™-Reinigung von EcoGraf wird der CO 2 -Fußabdruck des Batterieanodenmaterials des Unternehmens im Vergleich zu bestehenden Lieferketten für Naturgraphit um bis zu 65 % und im Vergleich zu Lieferungen von synthetischem Graphit um bis zu 78 % reduziert (siehe ASX-Meldung Unabhängige ISO-konforme LCA-Studie bestätigt CO 2 -Vorteile der EcoGraf HFfree™-Reinigung, 20. Oktober 2022).

Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält eine Abbildung. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

