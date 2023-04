Molina Healthcare: Erholung gestartet

Ausgehend vom gegenwärtigen Niveau aus wäre ein Zugewinn an 291,72, darüber jedoch maximal an 301,19 US-Dollar bei der Molina-Healthcare-Aktie möglich und kann kurzzeitig auf der Oberseite gehandelt werden. Da es sich jedoch noch um einen intakten Abwärtstrend handelt, sind die Risiken ungleich höher. Sollte jedoch der Unterstützungsbereich von rund 260,00 US-Dollar verlassen werden, würde die Aktie ein Verkaufssignal mit vorläufigen Zielen bei 239,22 und darunter bei 224,02 US-Dollar aktivieren.

Nachdem Molina Healthcare bei 374,00 US-Dollar im Oktober letzten Jahres ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hatte, wechselte der Trend, infolgedessen ging es auf die markante Unterstützung von rund 260,00 US-Dollar der letzten Jahre in einer fünfwelligen Korrekturbewegung talwärts. Dies ist klar als Impuls zu bewerten, nun aber sorgt die Unterstützung für zwischenzeitliche Kapitalzuflüsse, womit eine Erholungsbewegung sehr wahrscheinlich geworden ist. Diese kann natürlich jetzt auf der Oberseite nachgehandelt werden, mittelfristig trübt sich das Chartbild hierdurch allerdings ein.

Fazit:

Aus technischer Sicht ist durchaus ein Kursgewinn an 301,19 US-Dollar und somit das 38,2 % Fibonacci-Retracement sowie den dort ansässigen EMA 200 möglich, spätestens von dort an sollten aber wieder Gewinnmitnahmen zwingend eingeplant werden. Um von diesem Szenario zu profitieren, könnte beispielsweise der Optionsschein call WKN MB41ZK zum Einsatz kommen. Allerdings sind die Ausfallrisiken wegen des intakten Abwärtstrends vergleichsweise hoch, weshalb sich nur erfahrene Händler an diese Idee herantrauen sollten. Im Erfolgsfall würde eine Renditechance von 30 Prozent winken, Ziel des Scheins läge dann bei rechnerisch 6,86 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte aber den 50-Tage-Durchschnitt bei 270,35 US-Dollar vorläufig noch nicht überschreiten, hieraus würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs im Schein von 4,02 Euro ergeben.