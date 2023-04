Ökoworld will eine unveränderte Dividende ausschütten

Der Finanzdienstleister Ökoworld AG (ISIN: DE0005408686) beabsichtigt, der Hauptversammlung 2023, die voraussichtlich am 21. Juni 2023 stattfinden wird, die Ausschüttung einer gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 unveränderten Dividende in Höhe von 2,22 Euro je Vorzugsaktie (Vorjahr: 2,22 Euro) und in Höhe von 2,21 Euro je Stammaktie (Vorjahr: 2,21 Euro) vorzuschlagen.

Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 43,80 Euro und der geplanten Dividende liegt die aktuelle Dividendenrendite für die Vorzugsaktien bei 5,07 Prozent.

Weiterhin gab die Ökoworld AG bekannt, dass sich im Rahmen der Aufstellung des Jahres- und des Konzernabschlusses 2022 herausgestellt hat, dass der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2022 auf Einzelabschlussebene leicht gestiegen, hingegen auf Konzernebene gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken ist. Der Jahresüberschuss auf Einzelebene soll voraussichtlich ca. 39,5 Mio. Euro (Vorjahr: ca. 38,0 Mio. Euro) betragen. Auf Konzernebene wird der Jahresüberschuss voraussichtlich ca. 24,2 Mio. Euro (Vorjahr: ca. 56,8 Mio. Euro) betragen. Der testierte Jahres- und der testierte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 werden voraussichtlich am 10. Mai 2023 veröffentlicht werden.

Die seit 1999 börsennotierte Ökoworld AG ist ein Unternehmen im Bereich ökologischer Kapitalanlagen. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet. Die Zentrale liegt in Hilden bei Düsseldorf.

Redaktion MyDividends.de