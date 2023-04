VERBIO - Wird das langfristige Verkaufssignal noch verhindert?

VERBIO Vereinigt.BioEnergie AG - WKN: A0JL9W - ISIN: DE000A0JL9W6 - Kurs: 39,410 € (XETRA)

Die Rally des zweiten Halbjahrs 2022 ist längst Geschichte. Aktuell muss sich die Aktie des Biokraftstoffherstellers Verbio gegen die Aktivierung eines langfristigen Doppeltops auf Höhe von rund 88,00 EUR wehren.

Faktisch wäre ein Bruch des Tiefs bei 39,14 EUR auf Wochenschlusskursbasis ausreichend, um die große bärische Formation zu aktivieren und damit auch den 2015 begonnenen, steilen Aufwärtstrend auf die Probe zu stellen.

Allerdings gibt es im Bereich von 35,00 EUR ein Cluster etlicher Kursziele des laufenden Abwärtstrends. An dieser Stelle könnte die Aktie also nochmals zu einer deutlichen Erholung ansetzen und bei einer Rückeroberung des Widerstands bei 41,60 EUR sogar an die Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 51,50 EUR klettern.

Am übergeordneten Abwärtstrend würde dies jedoch nur wenig ändern. Dieser wäre erst oberhalb von 58,60 EUR nachhaltig unterbrochen. Unterhalb von 35 EUR wäre dagegen die direkte Fortsetzung des Kursrutsches bis 27,95 und 25,00 EUR zu erwarten. Mittelfristig könnte die Aktie sogar bis 21,50 EUR zurückfallen.

Verbio Chartanalyse (Wochenchart)

Ich trade seit Jahren über stock3 Terminal und die stock3 App. Dabei verwende ich auf dem Desktop insbesondere das Handeln aus dem Chart oder ChartTrading, wie wir es nennen:

Nach dem Brokerlogin kann ich von jedem Chart auf stock3 Terminal aus sicher, schnell, unkompliziert und sogar für Hebelprodukte Orders platzieren, Stops direkt in den Chart setzen oder meine laufenden Positionen beobachten und managen. Mehr über den Börsenhandel via stock3 erfährst Du hier.

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)