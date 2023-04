Die längste Dividendenserie der Welt: 3 Aktien, die man kennen sollte!

Welche Aktien mögen wohl die längste Dividendenserie der Welt haben? Dividenden sind eine Möglichkeit für Unternehmen, ihren Aktionären einen Anteil an den Gewinnen des Unternehmens zu geben. Für Anleger können Dividenden dabei eine attraktive Möglichkeit sein, um regelmäßige Einkommen aus ihren Investitionen zu erzielen.

Die Länge einer Dividendenserie dürfte dabei ein wichtiger Indikator für die Stabilität und das Vertrauen in das Unternehmen sein. Doch welche Aktien überzeugen durch die am längsten laufenden Dividendenserien der Welt?

Hier ist die Antwort: York Water (WKN: 603050), Stanley Black & Decker (WKN: A1CTQA) und Exxon Mobil (WKN: 852549). Schauen wir uns diese Aktien mal genauer an.

York Water: Versorger mit langer Dividendenserie

York Water ist ein in Pennsylvania ansässiges Wasserunternehmen, das seit 1816 besteht. Es ist das älteste investorengeführte Unternehmen der Vereinigten Staaten. Gleichzeitig besitzt es auch die längste Dividendenserie in den USA. Seit 207 Jahren gibt es hier Dividenden ohne Ausnahme. Seit 26 Jahren wurde die Dividende zudem immer erhöht.

Das Unternehmen liefert Wasser an über 210.000 Menschen. Das Geschäftsmodell besitzt damit einen entsprechend defensiven Charakter, was die Dividendenstärke erklären dürfte.

Die erwartete Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,8 % und ist als nicht besonders hoch einzustufen. Das erwartete KGV ist mit 29,6 nicht günstig (Stand: 3.4.23, Morningstar).

Stanley Black & Decker: Weltmarktführer der Werkzeugindustrie

Stanley Black & Decker ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Werkzeuge und Sicherheitsprodukte. Das Unternehmen wurde 1843 gegründet und hat seit 507 Quartalen oder mehr als 126 Jahren eine Dividende ausgezahlt. Erhöht wird die Dividende seit 1968 ohne Unterbrechungen.

Das Geschäftsmodell von Stanley Black & Decker basiert im Kern auf der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Werkzeugen und Geräten für den professionellen und privaten Gebrauch. Aber auch Rasenmäher oder Anbaugeräte für schwere Industriegeräte werden hergestellt.

Die Aktie des Werkzeugherstellers verfügt aktuell über eine erwartete Dividendenrendite von fast 4 % (Stand: 3.4.23, Morningstar). Regelmäßige Übernahmen gehören zur Unternehmensstrategie. Sie ist für den Erfolg des in New Britain ansässigen Unternehmens mitverantwortlich.

Aktuell leidet Stanley Black & Decker als Werkzeughersteller unter einer konjunkturellen Flaute, was man leicht am 10%igen Volumenrückgang im vierten Quartal 2022 erkennen kann. Auch belastet eine hohe Verschuldung, die sich aufgrund der zahlreichen Übernahmen der Vergangenheit aufgetürmt hat.

Exxon Mobil: Profiteur hoher Ölpreise

Exxon Mobil ist eines der größten Öl- und Gasunternehmen der Welt und zahlt seit über 100 Jahren eine Dividende ohne Unterbrechung. Auch langfristig gilt der Öl-Gigant aus Amerika als verlässlicher Dividendenerhöher, wobei es im Jahr 2020 einen kleinen Rückschlag aufgrund der Corona-Pandemie gab. Sie wurde erstmals seit 1982 nur konstant gehalten. Seit Ende 2021 ziehen die Zahlungen aber wieder an. Das durchschnittliche Wachstum der letzten 40 Jahre beläuft sich auf 5,9 %.

Das Geschäftsmodell von Exxon Mobil lässt sich mit der Exploration, Produktion und Raffination von Öl und Gas sowie mit der Entwicklung von alternativen Energieressourcen gut beschreiben. Hierbei handelt es sich um ein äußerst zyklisches Geschäft, das stark vom Ölpreis abhängig ist.

Die aktuell erwartete Dividendenrendite von 3,3 % sowie das erwartete KGV von 9,7 (Stand: 3.4.23, Morningstar) sprechen tendenziell für die Aktie. Weniger attraktiv ist die Aktie für ESG-Investoren, denn Oil-Majors wird ein großer Teil der aktuellen Klimakrise zugeschrieben. Sie agieren zudem äußerst zögerlich, wenn es darum geht, ihr Geschäftsmodell auf nachhaltige Energieressourcen umzustellen.

Fazit

Trotz verlässlicher Dividendenzahlungen sollte man nicht vergessen, dass eine lange Dividendenserie kein Garant für zukünftige Dividendenzahlungen ist. Unternehmen können jederzeit ihre Dividendenpolitik ändern, um auf Veränderungen im Markt und in der Geschäftsumgebung zu reagieren.

Anleger sollten daher nicht nur die Länge der Dividendenserie betrachten, sondern auch die finanzielle Stabilität und die Wachstumsaussichten des Unternehmens.

Eine hohe Verschuldung, temporäre Krisen oder ein schwaches Wachstum führen dazu, dass die Dividende über einen bestimmten Zeitraum gestrichen oder gekürzt werden könnte.

Nichtsdestotrotz sind York Water, Stanley Black & Decker und Exxon Mobil drei Unternehmen mit einer beeindruckenden Dividendengeschichte und einem mehr oder weniger stabilen Geschäftsmodell. Die Wahrscheinlichkeit sollte dabei hoch sein, dass auch in der Zukunft Dividenden fließen, auch wenn es zwischendurch mal Dividendenkürzungen geben könnte.

