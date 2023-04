Aktien New York Ausblick: Dow mit stabiler Eröffnung erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Dienstag zur Eröffnung keine großen Sprünge machen. Potenziell marktbewegende Konjunkturdaten stünden nicht auf der Agenda, jedoch könnten geopolitische Entwicklungen Einfluss nehmen, hieß es am Markt mit Verweis auf die zunehmenden Spannungen zwischen den USA auf der einen Seite und China sowie Russland auf der anderen.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn praktisch unverändert bei 33 587 Punkten. Tags zuvor war der US-Leitindex um rund 0,3 Prozent gestiegen. Der technologielastige Nasdaq 100 wird am Dienstag rund 0,1 Prozent tiefer bei 13 035 Zählern erwartet.

Ein überraschend schwaches erstes Geschäftsquartal von Adtran setzte den Aktien des US-Telekomausrüsters schwer zu. Im vorbörslichen US-Handel sackten die Papiere zuletzt um rund 20 Prozent ab. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn im ersten Quartal war Adtran hinter den eigenen Zielen und den Analystenerwartungen zurückgeblieben. Händler sahen vor allem die Profitabilität kritisch.

Die Aktien von Moderna büßten vorbörslich 2,9 Prozent ein. Der Impfstoffhersteller teilte mit, dass eine Grippeimpfungsstudie im Endstadium nicht genug Daten gesammelt hat, um die Wirksamkeit zu bestimmen. Deshalb solle nun die Entwicklung eines anderen Impfstoffkandidaten vorangetrieben werden. Für Moderna ist die Markteinführung eines Grippeimpfstoffs sehr wichtig. Denn die Umsätze mit dem Covid-Impfstoff sinken drastisch, da bereits viele Menschen immunisiert sind und die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen gering ist.

Die Anteilsscheine von CarMax legten vorbörslich um 6,9 Prozent zu. Der Gewinn des Gebrauchtwagenhändlers im vierten Geschäftsquartal übertraf die Konsensschätzung von Experten./edh/men