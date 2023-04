Die Mischung macht den Erfolg - Impulse eines Profi-Traders

Wie viel verdient man eigentlich als Profi-Trader?

Als junger Tennis-Student begann unser heutiger Podcast-Gast Lars Erichsen sich für die Börse zu interessieren. Daraus entwickelte sich schnell eine Leidenschaft, der er nur kurze Zeit später hauptberuflich nachging. In seinen knapp 25 Jahren, die er seitdem an der Börse aktiv ist, konnte er jedes einzelne Jahr positiv abgeschlossen. Eine beeindruckende Statistik. Insbesondere wenn man sich vor Augen hält, dass ein großer Teil der aktiven Trader langfristig Geld verliert. In unserer aktuellen Podcast-Episode gibt Lars Erichsen unter anderem einen Einblick wie viel Geld er dabei in seinen erfolgreichsten Jahren an der Börse verdient hat.

Mit einer einzigen Short-Position einen sechsstelligen Betrag verloren

Doch trotz seines Erfolgs hat auch Lars Erichsen über die Jahre hinweg Rückschläge hinnehmen müssen. So berichtet er auch schonungslos darüber, wie er mit einer einzigen Short-Position einen sechsstelligen Betrag verloren hat.

Nicht verwunderlich, dass er daher im Podcast auch ganz klar vor den Risiken des Tradings warnt. Denn noch immer zu viele Menschen erhoffen sich vom Trading fälschlicherweise schnell und einfach reich zu werden. Anders sieht Lars hingegen die langfristige Geldanlage. Dies sei eine Pflichtaufgabe für jeden. Wieso das so ist, erfährst du im Podcast.

Außerdem gibt er eine Einschätzung ab, wie es in den kommenden Monaten an den Märkten weitergehen könnte, welchen Sektor sich seiner Meinung nach jeder ansehen sollte, wie er über Bitcoin denkt und vieles mehr!

Den onvista Podcast findest du bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts und Amazon Music.