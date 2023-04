Uneinheitlich in den Tag | CarMax | Netflix | AMD | Eli Lilly

Der Weg des geringsten Widerstands ist nach oben. Marktteilnehmer sind skeptisch und in Aktien untergewichtet. Der größte Schmerz entsteht somit in einem Umfeld weiter steigender Kurse. Überwindet der S&P 500 die Marke von 4150, werden mehr Investoren in den Markt gezwungen. Der Fokus richtet sich auf die an diesem Mittwoch anstehenden März-Verbraucherpreise, und auf den Startschuss der Berichtssaison durch die Banken am Freitag. So schwierig das mittelfristige Umfeld für die Branche sein mag, dürften sich die Schätzungen für das abgelaufene Quartal als zu konservativ erweisen. Was die Verbraucherpreise betrifft, soll die Gesamtrate im Vergleich zum Vorjahr von 6% im Februar, auf 5,2% gesunken sein. Die Kernrate soll hingegen von 5,5% auf 5,6% gestiegen sein. Die Fed Funds signalisieren eine rund 70% Wahrscheinlichkeit, dass der Zins am 3. Mai erneut um 25 Basispunkte angehoben wird. Denkbar ist aber auch, dass die FED den Einbruch bei der Kreditvergabe der Banken als eine Art Zinsanhebung wertet und bereits im Mai pausiert.



00:00 - Intro

00:23 - Überblick

01:32 - Verbraucherpreise morgen

03:00 - Ende der Zinsanhebungsphase? | Berichtssaison

05:13 - CarMax | Adtran

06:00 - Erwartungen im Bankensektor

08:08 - Berichterstattung sehr negativ | Micron

10:04 - AMD | Netflix

11:22 - Ölsektor | Eli Lilly | JD.com

12:40 - Mehr Übernahmeaktivitäten (u.a. Newmont)

14:00 - Warren Buffett investiert verstärkt in Japan

17:05 - Geldpolitik | Verbraucher- & Erzeugerpreise aus China

19:10 - Getty Images | Trillium | Boeing

20:18 - Fazit



