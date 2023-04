EQS-News: Rentschler Biopharma ernennt Thomas aus dem Siepen zum Global Head Digital Manufacturing and Automation

EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie

Rentschler Biopharma ernennt Thomas aus dem Siepen zum Global Head Digital Manufacturing and Automation



12.04.2023 / 13:00 CET/CEST

Laupheim, 12. April 2023 – Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gab heute die Ernennung von Thomas aus dem Siepen zum Global Head Digital Manufacturing and Automation bekannt. Als erfahrene Führungspersönlichkeit ergänzt er seit dem 1. April 2023 das Global Leadership Team der Rentschler Biopharma und ist für eine durchgängig aufeinander abgestimmte Ausrichtung der Digitalisierung und Automation von Forschung und Entwicklung bis hin zur Produktion verantwortlich.

Christian Schetter, Chief Scientific Officer von Rentschler Biopharma, sagte: „Thomas aus dem Siepen, den ich herzlich bei uns begrüße, ist Experte für Digital Manufacturing. Dieser Teilbereich der Industrie 4.0 hat die Digitalisierung und intelligente Vernetzung von Produktionsabläufen zum Ziel, um die Automatisierung von Prozessen voranzubringen. Thomas wird mit seiner fundierten Erfahrung einen wichtigen Beitrag zur digitalen Exzellenz bei Rentschler Biopharma leisten und daran mitwirken, die Mitarbeitenden der Fachbereiche noch besser miteinander zu vernetzen. Hocheffiziente interne Planungsprozesse sind von entscheidender Bedeutung, damit wir uns auf unser Hauptanliegen konzentrieren können: Das Leben von Patienten nachhaltig zu verbessern.“

„Rentschler ist ein etablierter Partner in der internationalen Biopharma-Landschaft. Mit den Anforderungen seiner Kunden im Fokus bietet das Familienunternehmen einen besonders attraktiven Arbeitsrahmen, der sich am besten Service und an höchsten Qualitätsstandards orientiert“, sagte Thomas aus dem Siepen, Global Head Digital Manufacturing and Automation von Rentschler Biopharma. „Ich freue mich sehr auf die reizvolle Aufgabe, die Automation und Digital Roadmap noch produktiver und ökonomischer zu gestalten und so zu einer an den Kundenerwartungen und der Wertschöpfungskette ausgerichteten IT und Automation-Landschaft beizutragen.“

Vor seinem Eintritt bei Rentschler Biopharma war Thomas aus dem Siepen mehr als 16 Jahre lang in unterschiedlichen Führungspositionen mit wachsender Verantwortung bei Roche Diagnostics tätig. Dort hatte er die Leitung der Abteilung „MSAT Process Automation“ inne, welche den Verantwortungsbereich Ownership, Steuerung, Betrieb und Weiterentwicklung der produktionsnahen IT- und Automation-Systeme der pharmazeutischen und klinischen Produktion sowie der Labor-IT umfasste.

Zuletzt etablierte er dabei eine stark an das Drug Substance-Kerngeschäft, den „Manufacturing Value Stream“, ausgerichtete End-to-End Support-Organisation, die die gesamte Spanne der prozessrelevanten Konfiguration der Herstellprozesse über alle Ebenen der Automation und deren Datenverwendung betreute. Zu seinen Aufgaben gehörten neben der Koordination eines großen Teams unter anderem die Erstellung von strategischen Roadmaps sowie die Etablierung eines globalen Netzwerks zwischen den Drug Substance-Standorten zur Koopera­tion und strategischen Ausrichtung von Automationskonzepten und deren Standardisierung. In vorherigen Positionen leitete er im Bereich Automatisierung die Planung, Umsetzung und Betreuung der Automatisierungs- und MES-Software bei pharmazeutischen Produktions­anlagen.

Vor Roche Diagnostics war Thomas aus dem Siepen als IT-Consultant und Softwareentwickler bei der Sydecon GmbH und bei der Syskoplan AG tätig. Er ist Biologe mit einem Diplom der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen.



Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktions­unternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika sowie damit verbundene Beratungsleistungen einschließlich Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Um best-in-class Formulierungen entlang der biopharmazeutischen Wertschöpfungskette anbieten zu können, ist das Unternehmen eine strategische Allianz mit der Leukocare AG eingegangen. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen und beschäftigt etwa 1.200 Mitarbeiter am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland sowie einem zweiten Standort in Milford, MA, USA. In Stevenage, UK, gründete Rentschler Biopharma das auf Zell- und Gentherapie spezialisierte Unternehmen Rentschler ATMP Ltd.



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com.

