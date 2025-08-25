Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Veränderung im Vorstand der Intershop Communications AG; Ausscheiden des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Markus Klahn

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Personalie
Veränderung im Vorstand der Intershop Communications AG; Ausscheiden des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Markus Klahn

25.08.2025 / 09:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Jena, 25. August 2025 – Der Aufsichtsrat der Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211) und der Vorstandsvorsitzende Markus Klahn haben sich heute geeinigt, dass Markus Klahn auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen vor dem planmäßigen Ende seiner gegenwärtigen Bestellung aus dem Unternehmen zum Ablauf des 31. August 2025 ausscheidet. Markus Klahn ist seit 2018 für Intershop im Vorstand tätig, zunächst als Chief Operating Officer (COO), seit 2021 als Vorstandsvorsitzender (CEO). Bei Intershop verantwortete er die Unternehmensstrategie sowie deren Weiterentwicklung und Umsetzung. Sein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender (CEO) wird zum 1. September 2025 der bisherige Chief Operating Officer (COO) Markus Dränert werden.

Kontakt:
Investor Relations
T: +49-3641-50-1000
ir@intershop.de

Ende der Insiderinformation

25.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Intershop Communications AG
Steinweg 10
07743 Jena
Deutschland
Telefon:+49 (0)3641-50-0
Fax:+49 (0)3641-50-1309
E-Mail:ir@intershop.de
Internet:www.intershop.de
ISIN:DE000A254211
WKN:A25421
Indizes:CDAX, PRIMEALL, TECHALLSHARE
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2187852
Ende der MitteilungEQS News-Service

2187852 25.08.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Intershop
Intershop Communications
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Kolumne von Stefan Riße
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Droht an den Börsen ein Crash wie 1987?
US-Präsident legt Deals offen
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen21. Aug. · onvista
So kannst du Trumps Anleihe-Käufe nachahmen
Exklusive Analyse zum Cashflow
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple19. Aug. · onvista
Diese drei weniger bekannten Konzerne haben Margen wie Apple
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Werbung ausblenden