EQS-Adhoc: Veränderung im Vorstand der Intershop Communications AG; Ausscheiden des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Markus Klahn

25.08.2025 / 09:59 CET/CEST

Jena, 25. August 2025 – Der Aufsichtsrat der Intershop Communications AG (ISIN: DE000A254211) und der Vorstandsvorsitzende Markus Klahn haben sich heute geeinigt, dass Markus Klahn auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen vor dem planmäßigen Ende seiner gegenwärtigen Bestellung aus dem Unternehmen zum Ablauf des 31. August 2025 ausscheidet. Markus Klahn ist seit 2018 für Intershop im Vorstand tätig, zunächst als Chief Operating Officer (COO), seit 2021 als Vorstandsvorsitzender (CEO). Bei Intershop verantwortete er die Unternehmensstrategie sowie deren Weiterentwicklung und Umsetzung. Sein Nachfolger als Vorstandsvorsitzender (CEO) wird zum 1. September 2025 der bisherige Chief Operating Officer (COO) Markus Dränert werden.

