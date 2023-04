IRW-News: Noram Lithium Corp.: Noram Lithium beauftragt Ausenco mit der Durchführung einer Vor- Machbarkeitsstudie für das Zeus-Lithiumprojekt

IRW-PRESS: Noram Lithium Corp.: Noram Lithium beauftragt Ausenco mit der Durchführung einer Vor- Machbarkeitsstudie für das Zeus-Lithiumprojekt

Vancouver, British Columbia - 11. April 2023 / IRW-Press / - Noram Lithium Corp. (Noram oder das Unternehmen) (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) gibt bekannt, dass es Ausenco Engineering Canada Inc. (Ausenco) mit der Durchführung einer Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study/PFS) für das zu 100 % unternehmenseigene Zeus-Lithiumprojekt (Zeus oder das Projekt) im Clayton Valley, Nevada, beauftragt hat.

Das Unternehmen hat vor kurzem SRK Consulting Inc (SRK) mit der Erstellung eines optimierten Minenplans für Zeus beauftragt (siehe Pressemitteilung vom 7. Februar 2023) und eine weitere Runde metallurgischer Tests mit Kemetco Research Inc (Kemetco) eingeleitet, um das Prozessdesign für das Projekt zu bestätigen und verfeinern (siehe Pressemitteilung vom 14. Februar 2023). Beide dieser laufenden Arbeiten werden die Grundlage für die PFS bilden, die nun von Ausenco geleitet wird.

Die PFS wird die folgenden beiden Arbeitsphasen umfassen:

- Phase 1: Durchführung einer aktualisierten Bewertung des Business Case und einer Reihe von Vergleichsstudien, um die neuesten metallurgischen Testarbeiten und die wichtigsten Fließbildentscheidungen im Projekt zu berücksichtigen. Hierzu gehören die Aufbereitung, die Optimierung der Laugung und die Optimierung der Säureanlage.

- Phase 2: Erstellung eines technischen PFS-Berichts gemäß NI 43-101 für eine Tagebaumine und eine hydrometallurgische Verarbeitungsanlage zur Produktion von Lithiumkarbonat in Batteriequalität auf dem Projektgelände in Nevada.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ausenco, um das Zeus-Lithiumprojekt weiter voranzutreiben und seine Risiken zu senken, sagte Greg McCunn, CEO von Noram. Die Ernennung von Ausenco stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Projekts dar, da wir Zeus, eine der größten Lithiumressourcen Nordamerikas, in Richtung kommerzielle Produktion bringen. Ausenco genießt im globalen Bergbausektor einen ausgezeichneten Ruf und hat eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Erstellung belastbarer technischer Studien und der Durchführung erfolgreicher Projekte.

Über Ausenco

Ausenco ist ein globales Ingenieursberatungsunternehmen mit Mitarbeitern in 26 Büros in 14 Ländern, das Projekte an über 80 Standorten weltweit durchgeführt hat. Dank seiner Kombination aus fundiertem technischem Fachwissen und einer 30-jährigen Erfolgsgeschichte bietet Ausenco innovative, wertsteigernde Beratungs- und Ingenieursstudien sowie Lösungen für die Projektbereitstellung, den Anlagenbetrieb und die Wartung für die Sektoren Bergbau und Metalle, Öl und Gas und die Industrie.

Über Noram Lithium Corp.

Noram Lithium Corp. (TSXV: NRM | OTCQB: NRVTF | Frankfurt: N7R) konzentriert sich auf die Weiterentwicklung seines zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekts Zeus im Clayton Valley in Nevada, einem aufstrebenden Lithiumzentrum in den Vereinigten Staaten. Mit dem Aufschwung der Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung will das Unternehmen zu einem der Hauptakteure bei der inländischen Lithiumversorgung werden. Das Unternehmen ist bestrebt, durch einen strategischen Kapitaleinsatz einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen, und ist mit einem Kassenbestand von 14 Millionen CAD zum 31. Dezember 2022 finanzkräftig und hat keine Schulden.

Über das Projekt Zeus (zu 100 % im Besitz von Noram)

Das Lithiumprojekt Zeus enthält unter Verwendung eines Cutoff-Werts von 400 ppm Li eine Mineralressourcenschätzung im Umfang von 5,2 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCÄ; 1.034 Mio. Tonnen mit 941 ppm Lithium) in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet bzw. von 1,1 Millionen Tonnen LCÄ (235 Mio. Tonnen mit 871 ppm Lithium) in der Kategorie vermutet 1.

Im Dezember 2021 ergab eine robuste PEA2, dass das Projekt jährlich durchschnittlich 31.900 Tonnen Lithiumkarbonat für die Belieferung von Batterieherstellern produzieren könnte, wobei die Lebensdauer der Mine auf 40 Jahre geschätzt wird (die Ressourcen unterstützen eine Lebensdauer der Mine von +100 Jahren). In der PEA wurden Investitionskosten in Höhe von 528 Millionen USD für die Errichtung des Projekts mit einem robusten Kapitalwert (NPV(8%)) nach Steuern von 1,3 Milliarden USD und einem internen Zinsfuß (IZF) von 31 % bei einem Preis von 9.500 USD/Tonne LCÄ ermittelt. Bei einem Preis von 14.250 USD/Tonne LCÄ ergibt die PEA einen Kapitalwert (NPV(8%)) nach Steuern von 2,7 Milliarden USD und einen IZF von 52%.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.noramlithiumcorp.com.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Brad Peek, M.Sc., CPG, geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person in Bezug auf Norams Clayton Valley Lithiumprojekt gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ist und zudem Vice President of Exploration bei Noram.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS:

Sandy MacDougall

Gründer und Chairman

M: 778.999.2159

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Greg McCunn

Chief Executive Officer

greg@noramlithiumcorp.com

M: 778.991.3798

Fußnote

1 Siehe Pressemeldung vom 30. Januar 2023 mit dem Titel Noram Lithium meldet bedeutende Steigerung der Mineralressourcen in der Lithiumlagerstätte Zeus.

2 Vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) für das Projekt Zeus, ABH Engineering (Dezember 2021).

Vorsorgliche Hinweise in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten unter anderem Aussagen darüber, dass die Ergebnisse dieser Runde an Testarbeiten die Fähigkeit des Unternehmens bestätigen, Lithiumkarbonat mit hohem Reinheitsgrad aus dem mineralisierten Material von Zeus zu gewinnen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem die aufsichtsrechtlichen Genehmigungsverfahren. Obwohl Noram die Annahmen, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält - dazu zählt auch der zeitgerechte Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Behörden -, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht zugesichert werden, dass diese Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, schließt Noram jegliche Absicht oder Verpflichtung zur öffentlichen Aktualisierung oder Korrektur der zukunftsgerichteten Informationen infolge einer neuen Sachlage, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen aus.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70053

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70053&tr=1

