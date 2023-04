TAG Immobilien: Ein steiniger Weg

Konkrete Handelsansätze gehen aus der Handelsspanne zwischen 5,69 und 8,85 Euro derzeit noch nicht hervor, erst eine Auflösung auf der Oberseite könnte wieder den zweistelligen Kursbereich in die Nähe rücken lassen, weiter darüber wäre ein Anstieg an 11,29 und schließlich 13,49 Euro durchaus vorstellbar. Hierzu bedarf es jedoch noch weitere Schritte bullischer Marktteilnehmer. Ein Kursrutsch unter 5,69 Euro würde den potenziellen Boden natürlich zunichtemachen und Abschläge auf 4,47 und womöglich noch 3,86 Euro ermöglichen.

Bis zur Zinswende im Sommer letzten Jahres ging es für Immobilienwerte nur in eine Richtung, TAG Immobilien erreichte bei 27,99 Euro seinen vorläufig letzten Höhepunkt und stürzte mit steigenden Zinsen dann regelrecht auf 5,69 Euro bis Dezember letzten Jahres ab. Seitdem herrscht eine volatile Seitwärtsbewegung, die auf der Oberseite durch einen Horizontalwiderstand um 8,85 Euro begrenzt wird. Diesen Verlauf könnte man durchaus als potenziellen Boden klassifizieren, obwohl sich dieser noch in einem recht jungen Anfangsstadium befindet. Auf jeden Fall ist das Wertpapier nicht ganz uninteressant und sollte nun einer engmaschigen Beobachtung unterzogen werden.

Fazit:

Grundsätzlich müsste TAG Immobilien mindestens über 8,85 Euro zulegen, damit Aufwärtspotenzial an 10,00 und 11,29 Euro freigesetzt werden kann. Wer Long-Interesse in diesem Szenario bekundet, könnte beispielshalber auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB56NR zurückgreifen. Die mögliche Renditechance beliefe sich in diesem Fall auf insgesamt 180 Prozent, Ziel des Scheins läge am Ende bei 0,61 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen der anhaltend hohen Volatilität jedoch das Niveau von vorläufig 7,90 Euro nicht überschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs von 0,27 Euro ergeben würde.