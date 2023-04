Conagra Brands gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Lebensmittelkonzern Conagra Brands Inc. (ISIN: US2058871029, NYSE: CAG) wird am 1. Juni 2023 eine Quartalsdividende von 0,33 US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten (Record day ist der 28. April 2023). Im Juli 2022 erfolgte eine Anhebung der Dividende um knapp 5,6 Prozent.

Conagra Brands zahlt den Aktionären auf das Jahr hochgerechnet 1,32 US-Dollar aus. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 37,61 US-Dollar (Stand: 12. April 2023) 3,51 Prozent.

Der Lebensmittelkonzern ist ursprünglich im Jahr 1918 gegründet worden. Zum Portfolio des Konzerns mit Sitz in Chicago gehören Marken wie Alexia, Bertolli, Hunt’s oder Peter Pan. Es werden über 18.500 Mitarbeiter beschäftigt. Im dritten Quartal (26. Februar 2023) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 3,09 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,91 Mrd. US-Dollar), wie am 5. April 2023 berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 341,7 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 218,4 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 2,82 Prozent im Minus (Stand: 12. April 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 18,08 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de