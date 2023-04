CBOE GLOBAL MARKETS - Werden die Allzeithochs gesprengt?

Cboe Global Markets Inc. - WKN: A1CZTX - ISIN: US12503M1080 - Kurs: 136,760 $ (Nasdaq Basic)

Die langfristige Rally endete bei der Cboe-Aktie im Jahr 2018 bei 138,54 USD, wo eine schwungvolle Abwärtskorrektur gestartet wurde. Im Jahr 2021 wurde das Hoch dann nochmals erreicht, ein Ausbruchsversuch nach oben hin scheiterte. Es folgte abermals eine Korrektur, welche die Aktie jedoch nicht mehr so tief wie im Jahr 2018 fallen ließ. Seit letztem Sommer kann sich das Papier wieder moderat nach oben orientieren, nach einer mehrmonatigen, volatilen Seitwärtsbewegung ging es in den vergangenen Wochen wieder dynamisch nach oben. Der Wert steht erneut an den Allzeithochs.

Ausbruch würde große Signale liefern

Die fünfjährige Seitwärtskonsolidierung trägt die Konturen eines steigenden Dreiecks, welches eine Fortsetzungsformation im langfristigen Aufwärtstrend darstellen könnte. Wird es mit einem nachhaltigen Ausbruch auf neue Allzeithochs nach oben hin aufgelöst, entstehen Kaufsignale im Big Picture. Mittel- und langfristige Ziele lägen dann bei rund 160 und 190 USD.

Unterhalb der Hochs wären problemlos noch kürzere oder längere Konsolidierungen möglich. Bei 126 - 129 USD findet sich eine obere Auffangzone. Wirklich kritisch wäre erst ein nachhaltiges Abrutschen unter 115,40 USD zu werten. Dann könnte eine größere Korrektur starten.

Fazit: Nahe der Hochs besteht kein akuter Handlungsbedarf bei Cboe Global Markets, eher würden sich Gewinnmitnahmen anbieten. Erst mit einem signifikanten Ausbruch auf neue Hochs entstehen prozyklische Signale, dann werden längerfristige Einstiege für eine Trendfortsetzung interessant.

Cboe Global Markets Inc.

Auch interessant:

C

Für mein DAX-Trading nutze ich fast nur noch stock3 Terminal. Der Handel ist kinderleicht. Über stock3 Terminal mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Bei meinem Broker Consorsbank habe ich jeden Monat Freetrade-Aktionen, den DAX handele ich ohne Gebühren. Im eigenen Trading-Desktop habe ich alle Orderwidgets individuell vordefiniert und platziert, um im Sekundenhandel die Orders blitzschnell aufzugeben. Die daneben angeordneten Realtime-Intradaycharts der Indizes verschaffen mir dazu einen perfekten Marktüberblick für mein Daytrading. Jetzt Trading über stock3 Terminal testen!

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)