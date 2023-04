EQS-News: plenum AG: Umsatz- und Ergebnissprung im Geschäftsjahr 2022, solider Start in das Geschäftsjahr 2023

EQS-News: plenum AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Umsatzentwicklung

Die plenum Gruppe verzeichnet im Geschäftsjahr 2022 gemäß der vorläufigen Zahlen ein deutliches Umsatzwachstum von 40% auf EUR 24.175 Tsd. Das operative Ergebnis (EBITDA) liegt mit rund EUR 2.000 Tsd. ebenfalls deutlich über dem Vorjahr (EUR 625 Tsd.). Mit einer EBITDA Marge von 8,3% konnte die plenum Gruppe die für das Geschäftsjahr 2022 gesetzten Ziele und die kommunizierten Prognosen damit vollständig erfüllen. Zu der positiven Entwicklung haben alle Geschäftsbereiche, inkl. der im Jahr 2021 zur plenum Gruppe gestoßenen RFC Professionals GmbH, gleichermaßen beigetragen. Lediglich der überdurchschnittlich hohe Krankenstand in Folge der ausklingenden Coronapandemie sowie einige Projektverzögerungen haben einen noch stärkeren Anstieg des Ergebnisses verhindert. Bei einer insgesamt stabilen Personalkapazität von gut 140 Mitarbeitenden sind der Umsatz mit Externen sowie die damit verbundenen Beschaffungskosten überproportional gestiegen. Darüber hinaus haben Investitionen in die Qualifizierung der Mitarbeitenden, den Markt- und Kapazitätsausbau und insbesondere in das Recruiting, zu einem Anstieg der Kosten beigetragen, welche gleichwohl auf das zukünftige Geschäftspotenzial einzahlen. Das Geschäftsjahr 2023 ist mit deutlichen Umsatzzuwächsen gestartet und konnte damit nahtlos an die positive Entwicklung des Vorjahres anschließen. „Die anhaltend starke Nachfrage nach IT Governance und Cyber-Resilienz Projekten in unseren Kernbranchen sowie das wachsende Interesse an Positionierungs- und Umsetzungsprojekten im Kontext Nachhaltigkeit (u.a. CSRD) unterstreichen unsere Zuversicht, die eingeschlagene Wachstumsstrategie erfolgreich fortführen zu können“, zeigt sich Ulf Wohlers, Vorstand der plenum AG, optimistisch für das laufende Geschäftsjahr. Zu diesem Wachstum wird nicht zuletzt das im 4. Quartal 2022 im Themenfeld SAP-S/4HANA Transformation neu gestartete „Platform-Transformation“-Team beitragen, welches das Beratungsportfolio der plenum Gruppe sinnvoll ergänzt und bereits erste Akquisitionserfolge in der Energiewirtschaft verzeichnen konnte. Trotz der gesamtwirtschaftlichen Unwägbarkeiten plant die plenum Gruppe daher auch für das laufende Geschäftsjahr mit einem dynamischen Wachstum in zweistelliger prozentualer Höhe. Über die plenum AG: Die plenum AG (ISIN DE000A161Z44) ist eine unabhängige, mittelständisch geprägte Managementberatung. plenum versteht sich seit über 35 Jahren als umsetzungsstarker Beratungs- und Lösungspartner zur Gestaltung der digitalen und regulatorischen Transformation in den drei Kernbranchen Finanzinstitute, Versicherungen und Energie & Mobilität. Die Beratungsschwerpunkte liegen an der Schnittstelle von Business und IT. Mit über 140 hoch qualifizierten Professionals fokussiert sich plenum auf Themenfelder von der IT Strategie & Governance, über Cyber Resilienz, Data- & Information Governance und Nachhaltigkeit (ESG) bis zur Transformation digitaler Plattformen und ist mit Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz im gesamten deutschsprachigen Raum vertreten.

