Trading-Chance Shop Apotheke: Gewinnmitnahme und Switch auf Short?

Werbung

Vor knapp zwei Wochen hatte die Shop Apotheke vorläufige Ergebnisse zum ersten Quartal vorgelegt. Die wurden gut aufgenommen. Aber damit sind die wichtigsten Inforationen vorerst auf dem Tisch, der Aktienkurs hat sich seit Jahresanfang glatt verdoppelt und die Markttechnik meldet überkaufte Levels. Zeit, Long-Gewinne mitzunehmen … und für risikofreudige Trader auch Zeit, auf Short zu drehen.

Wir hatten in unserer Trading-Chance vom 14. Februar einen Long-Trade auf die Shop Apotheke vorgestellt (die WKN dieses bestehenden Trades lautete HG7GR1), der aktuell über 100 Prozent Gewinn ausweist. Das alleine wäre verlockend genug, um hier Kasse zu machen. Aber die fundamentale Lage ebenso wie Chart- und Markttechnik würden diese Idee nicht nur unterstützen, man könnte sich auch überlegen, gleich auf Short zu wechseln, denn:

Es bleibt ein langer Weg bis zur „schwarzen Null“

Auch, wenn die Shop Apotheke Anfang April meldete, dass der Umsatz des ersten Quartals mit +22 Prozent stärker zugelegt hatte als allgemein erwartet wurde (die Prognosen lagen im Bereich 17/18 Prozent): Es fehlten noch die Marge und der Gewinn bzw. Verlust, der in diesem ersten Vierteljahr erwirtschaftet wurde.

Und es wäre angesichts der schleppenden Einführung des für die Gewinnmarge so wichtigen E-Rezepts in Deutschland und des Umstands, dass die Konkurrenz ebenfalls ein Stück vom Kuchen abhaben will, überraschend, wenn man am 2. Mai, wenn die vollständigen Zahlen anstehen, ein EBITDA vorlegen würde, das die bereits erfolgte, positive Reaktion auf den Umsatz noch nennenswert steigern würde.

Wenngleich die Analysten die Perspektive der Shop Apotheke-Aktie grundsätzlich wieder positiver einstufen (seit Vorlage der vorläufigen Ergebnisse Anfang des Monats kamen vier neue Kursziele zwischen 102 und 150 Euro) ist zugleich Konsens, dass die Online-Apotheke nicht vor 2025 einen Nettogewinn erreichen wird und erst ab 2026 Gewinne einlaufen könnten, die das aktuelle Kursniveau rechtfertigen würden. So viel Geduld muss man als Anleger erst einmal mitbringen ... was besonders schwer fällt, wenn man auf immense Gewinne in kurzer Zeit zurückblicken kann.

Zu schnell, zu weit: Das ließe sich nutzen

Der gewaltige Kursanstieg seit Jahresbeginn verwandelte die zuvor nicht einmal die Herbst-Rallye des Gesamtmarkts mitmachende Aktie in eine, in der man als Trader Long sein musste. Aber jetzt darf man unterstellen: Wer da mitziehen wollte, ist längst investiert. Und jetzt, nachdem man bereits absehen konnte, dass das erste Quartal gut lief, erst recht. Zugleich sind umwerfende Neuigkeiten vorerst nicht mehr zu erwarten … und die Aktie läuft auf eine wichtige Widerstandszone zu:

Quelle: marketmaker pp4

Zwischen 97,12 und 105,25 Euro wartet eine massive Widerstandszone. Und bereits jetzt wäre die Aktie aus markttechnischer Sicht überkauft. Da durchzukommen, wird also schwierig werden. Ob die Aktie diese Zone ansteuert, kann man im Vorfeld nicht sicher absehen, aber oft dreht ein Kurs schon unterhalb ab, wenn die Bullen die Sache als zu unwahrscheinlich ansehen und die Aktie zugleich bereits sehr stark gelaufen ist. Mit einem Stop Loss knapp über dieser Widerstandszone schon jetzt den Long-Gewinn zu kassieren und auf Short zu drehen, wäre deshalb bei einer volatilen Aktie wie dieser zumindest für risikofreudige Akteure zu überlegen, denn kippt der Kurs, geht das oft zu schnell, um zu reagieren.

Ein Switch auf Short setzt auf Gewinnmitnahmen unterhalb der massiven Widerstandszone

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 123,421 Euro derzeit einen Hebel von 2,5 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 108 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 1,52 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Shop Apotheke-Aktie lautet UL3TQY.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 97,12 Euro, 101,50 Euro, 105,25 Euro

Unterstützungen: 77,00 Euro, 74,16 Euro, 61,60 Euro, 52,46 Euro, 36,51 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Shop Apotheke-Aktie

Basiswert Shop Apotheke WKN UL3TQY ISIN DE000UL3TQY0 Basispreis 123,421 Euro K.O.-Schwelle 123,421 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 2,5 Stop Loss Zertifikat 1,52 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.