ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Just Eat Takeaway-Ziel - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway vor der Berichtssaison europäischer Essenslieferanten von 1832 auf 1491 Pence gesenkt und die Aktie auf "Negative Catalyst Watch' gesetzt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Er rechne wegen schwerer erreichbarer Vergleichswerte aus dem Vorjahr und eines sich abschwächenden Konsumentenverhaltens mit einem schwachen Jahresauftakt aller Essenslieferdienste, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei liege er mit seinen Schätzungen unter den bereits vorsichtigen durchschnittlichen Analystenprognosen. Für Just Eat Takeaway ist er zurückhaltend gestimmt hinsichtlich des Großbritannien-Geschäfts und des US-Geschäfts./ck/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 23:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 00:15 / BST

