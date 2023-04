Credit Suisse zieht Veröffentlichung der Quartalszahlen vor

Zürich (Reuters) - Die Credit Suisse zieht die Veröffentlichung der Quartalszahlen um drei Tage vor.

Statt am 27. April erfolge die Berichterstattung zum Zeitraum von Januar bis März 2023 nun am Montag, dem 24. April, teilte Credit Suisse am Dienstag mit. Die Zahlen sollen um 06.45 Uhr veröffentlicht werden. Die früher jeweils übliche Analystenkonferenz entfalle. Credit Suisse wollte sich nicht zu den Gründen für die Terminverschiebung äußern.

Die in Schieflage geratene Credit Suisse wird im Rahmen einer von der Regierung orchestrierten Notübernahme von der UBS geschluckt. Die Transaktion dürfte bis spätestens zur Jahresmitte vollzogen werden. Der Credit-Suisse-Abschluss wird nun einen Tag vor dem Zwischenbericht der UBS veröffentlicht. Weil dann am Dienstag bereits die Credit-Suisse-Zahlen vorliegen, dürfte es dem neuen UBS-Konzernchef Sergio Ermotti einfacher fallen, sich zu der Situation der beiden Banken und zu dem bevorstehenden Zusammenschluss zu äußern.

