PIMCO GIS Income Fund: Top-Anleiherenditen abgreifen!

Endlich bekommt man wieder Zinsen! Darauf haben die Sparer sehr lange warten müssen. Noch sitzen vielen die Jahre in den Knochen, in denen man noch Geld drauflegen musste, wenn man dem Staat Geld lieh. Diese Chance auf im historischen Vergleich ansehnliche Zinserträge sollte man eher früher als später nutzen, denn wenn die Notenbanken die Zinsen senken, werden auch die Renditen der Anleihen wieder fallen.

Ideal wäre, sich in dieser Hinsicht in erfahrene Hände zu begeben. Und kaum jemand hat mehr Erfahrung als die seit über 50 Jahren erfolgreichen Anleihe-Spezialisten der Allianz-Tochter PIMCO.

Nahe am Leitzins-Hoch muss man zugreifen!

Steigende Leitzinsen drücken auf das Wachstum, verteuern die Kredit- und Hypothekenfinanzierung. Aber sie haben eben nicht nur Nachteile: Wer Geld hat, das angelegt werden soll, findet damit endlich wieder eine lukrative Alternative zu Aktien. Man erhält wieder gute Zinsen, sprich die Renditen der Anleihen sind gegenüber den vergangenen Jahren deutlich gestiegen.

Wie markant diese Veränderung ist, sehen Sie in der folgenden Grafik, die zeigt, wie sich die Rendite für Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit seit dem Jahr 2000 entwickelt haben. Sie zeigt auch, dass diese Renditen eng mit den Veränderungen des Haupt-Leitzinses der Europäischen Zentralbank (EZB) korrelieren. Man kann also sagen: Je höher der Leitzins, desto attraktiver wird ein Rentenfonds.

Quelle: marketmaker pp4

Diese Grafik macht eines ganz klar: Wenn die Notenbanken, in diesem grafischen Beispiel die EZB, den Leitzins wieder senken, fallen auch die Renditen zurück. Nahe am Leitzins-Hoch zuzugreifen, ist daher von entscheidendem Vorteil. Wer beispielsweise die deutlich angehobenen Leitzinsen in den Jahren 2006 und 2007 nutzte, um sich starke Renditen am Anleihemarkt zu sichern, hatte mit Blick auf die danach jahrelang und sogar in den negativen Bereich fallenden Renditen alles richtig gemacht. Und nicht nur das: Steigt man in einer Phase angehobener Leitzinsen ein, erlangt man sogar einen doppelten Vorteil, denn:

Jetzt besteht die Chance auf einen Doppel-Vorteil

Bei fallenden Zinsen kommt noch die Chance auf Kursgewinne dazu. Denn wie passen sich bereits existierende Anleihen einem sinkenden Rendite-Niveau am Markt an? Da die Höhe der Verzinsung unveränderlich ist, kann die Rendite nur steigen, indem sich der Kurs der Anleihe verändert. Bei steigenden Renditen am Anleihemarkt bedeutet das, dass der Kurs der bereits umlaufenden Anleihen fällt, bei sinkenden Renditen bedeutet das: Der Kurs steigt. Wie sich das konkret darstellt, zeigt die nächste Grafik, in der Sie neben der Veränderung der Renditen für deutsche Bundesanleihen mit zehn Jahren Laufzeit sehen, wie sich das Kursbarometer dieser Anleihen am Terminmarkt, der Bund Future, in dieser Zeit verändert hat.

Quelle: marketmaker pp4

Dass die Anleihekurse im Jahr 2022 so deutlich fielen, lag also am Anstieg der Renditen. Fallen die Renditen jedoch, steigen die Anleihekurse wieder. Wer dann bereits dabei ist, hat sich beim Anleihekauf nicht nur diese hohen Renditen gesichert, sondern kann auch alternativ die Kursgewinne mitnehmen, falls man aussteigen wollte. Aktuell, zu einem Zeitpunkt, der vermutlich relativ nahe am vorläufigen Hoch der Leitzinsen liegt, ist man beim Einstieg also in der idealen Situation, in den kommenden Jahren zwischen hohen Renditen oder der Mitnahme von Kursgewinnen wählen zu können. Solche Gelegenheiten bieten sich, die Grafiken machen das ganz klar, selten!

Kurze Erläuterung: Der Begriff „Rentenfonds“ wirkt oft missverständlich. Damit ist nicht gemeint, dass Sie als Anleger damit zwingend eine Rentenvorsorge treffen. „Renten“ ist nur ein anderer Begriff für Bonds (engl.) oder Anleihen (dt.), sprich für festverzinsliche Wertpapiere.

Weltweit zu diversifizieren bringt mehr Rendite ... aber das sollte man die Profis machen lassen

Dabei sind die Renditen deutscher Anleihen zwar wieder viel höher als noch in den vergangenen Jahren, aber in anderen Ländern ist in Sachen Verzinsung noch mehr zu holen. Grundsätzlich lohnt es sich daher, einen Blick über den Zaun zu werfen, aber:

Quelle: marketmaker pp4

Je höher die Verzinsung von Anleihen ist, desto höher ist deren Risiko, sei es ein erhöhtes Risiko in Bezug auf Zins- oder Rückzahlung, sei es eine weniger stabile Währung, in der die Anleihe begeben wurde. Daher ist es nicht nur wichtig, einen umfassenden Überblick über das weltweite Angebot zu haben, man muss die Chancen und Risiken auch mit sicherer Hand einschätzen und abwägen können.

Sich ein solide diversifiziertes Portfolio lukrativer Anleihen zusammenzustellen, erfordert deshalb viel Zeit und Fachkenntnis. Daher würde es sich anbieten, sich dafür auf Fachleute zu stützen. Und PIMCO, seit dem Jahr 2000 unter dem Dach des Allianz-Konzerns, ist einer der Anleihespezialisten mit der größten Erfahrung weltweit.

Der PIMCO GIS Income Fund: Diese Zinsen können sich sehen lassen!

Der im Jahr 2021 aufgelegte GIS Income Fund des Anleihe-Spezialisten PIMCO investiert zu mindestens zwei Drittel seines Vermögens in lukrative Anleihen weltweit. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Anleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit (0 bis 8 Jahre Restlaufzeit). Dem Währungsrisiko begegnet der Fonds durch die Absicherung der Positionen gegen Währungsschwankungen zum Euro (sog. Hedging).

Dieser große Fonds ist für viele Investoren ein bewährtes Mittel, um sich ein solides, breites Portfolio an lukrativen Anleihen ins Depot zu holen. Und die Zinserträge können sich sehen lassen: In den ersten drei Monaten hat der PIMCO GIS Income Fund bereits 0,1269 Euro an Zinsen pro Anteil ausgeschüttet. In Relation zum Kurs des Fonds (Briefkurs, Stand 12.04.2023) von 7,98 Euro pro Anteil ist das eine Verzinsung von 1,59 Prozent. Aber eben nicht für ein Jahr, diesen Ertrag von 1,59 Prozent hat man bereits in drei Monaten erreicht! Das auf ein Jahr hochzurechnen, verbietet sich, weil Erfolge der Vergangenheit nicht auf die Zukunft projiziert werden können, aber klar wird:

Das ist eine überzeugende Zinsrendite. Und dass der Fonds den Zins monatlich ausschüttet, macht ihn zudem als eine Basis für die Stärkung des Einkommens oder des Ruhestands-Geldes hoch interessant.

PIMCO GIS Income Fund

Vergleichsindex Bloomberg U.S. Aggregate (EUR Hedged) Index WKN A1J5ZE ISIN IE00B8N0MW85 Typ Rentenfonds aufgelegt am 30.11.2012 Basiswährung Euro Verwaltungsgebühr 1,45 % p.a. Fondsanbieter PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited Management Pacific Investment Management Company, LLC Fondsvolumen per 31.03.2023 63,11 Milliarden US-Dollar durchschnittl. Jahresrendite seit Auflegung 2,24 % Behandlung der Zinserträge monatliche Ausschüttung Währungsgesichert? JA An deutschen Börsen in Euro handelbar JA

