Trading-Chance Covestro: Spekulativ Long mit engem Stop Loss?

Ende vergangener Woche hatte der Polymer-Spezialist Covestro vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt, die deutlich von den Experten-Schätzungen abwichen – in beide Richtungen. Die Trader entschieden sich, die positiven Aspekte höher zu gewichten, die Aktie legt seither leicht zu. Entscheidend dafür, dass man dies als eine Trading-Chance Long sehen kann ist, dass der Kurs dadurch auf einer äußerst wichtigen Unterstützung nach oben gedreht hat.

Diese Vorab-Ergebnisse, die Covestro am Donnerstagabend nach Handelsende vorlegte, waren tatsächlich bemerkenswert genug, um sie dem offiziellen Termin der Quartalsbilanz (am 28. April) vorzuziehen. Denn einerseits lag der Umsatz gut fünf Prozent über der durchschnittlichen Prognose der Analysten, andererseits kam der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) mit 286 Millionen Euro um beeindruckende 81 Prozent höher herein als seitens der Experten im Schnitt erwartet (158 Millionen). Auch die unternehmenseigene Prognose, die eine Range zwischen 10 und 150 Millionen avisierte, wurde damit weit überboten. Der Gewinn ist Licht, der Umsatz Schatten, aber:

Analysten positiv überrascht

Das Positive daran ist, dass es Covestro gelang, die Gewinnmarge deutlich stärker zu halten als befürchtet und daher aus weniger Umsatz als gedacht einen unerwartet hohen Gewinn zu erwirtschaften. Das ist im Kontext der starken Jahre vor 2022 zwar immer noch schwach. Aber diese Schwäche, von Covestro selbst ja längstens avisiert, war ja im Aktienkurs eingepreist. Jetzt überlegen sich die ersten, ob der Kurs unter diesen Umständen nicht sogar günstig sei – und erhalten dabei Rückenwind seitens der Analysten.

Seit diesen Vorab-Zahlen vom Abend des 13. April haben fünf Analysten ihre Kursziele angepasst. Vier dieser neuen Ziele liegen zwischen 38 und 46 Euro, bei Goldman Sachs jedoch ging man sogar auf beeindruckende 64 Euro. Die Verteilung der Einstufungen: Dreimal „Kaufen“, zweimal „Halten“.

An der 200-Tage-Linie gedreht – eine Chance für Risikofreudige

Die Covestro-Aktie hatte im Vorfeld der Vorab-Ergebnisse auf die 200-Tage-Linie zurückgesetzt. Eine wichtige Orientierungslinie für Investoren, die bereits im März angesteuert und gerade so eben noch gehalten wurde. Als Reaktion auf diese Vorab-Daten hielt die Linie jetzt erneut – mit einem Blick auf den dadurch an seiner Signallinie nach oben drehenden Trendfolgeindikator MACD eine Gelegenheit für Risikofreudige, hier auf der Long-Seite zuzugreifen.

Quelle: marketmaker pp4

Ein Long-Trade mit eher engem Stop Loss und moderatem Hebel

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UniCredit vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 25,517 Euro einen Hebel von 2,98 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 33,50 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 0,79 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Covestro lautet HB88MK.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 44,10 Euro, 44,76 Euro, 49,53 Euro

Unterstützungen: 35,93 Euro, 35,11 Euro, 27,69 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Covestro

Basiswert Covestro WKN HB88MK ISIN DE000HB88MK7 Basispreis 25,517 Euro K.O.-Schwelle 25,517 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UniCredit Hebel 2,98 Stop Loss Zertifikat 0,79 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

