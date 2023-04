EQS-News: Indigo Exploration legt den Explorationsplan zur Förderung seiner Lithium-Sole-Projekte in Alberta dar

EQS-News: Indigo Exploration Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Indigo Exploration legt den Explorationsplan zur Förderung seiner Lithium-Sole-Projekte in Alberta dar



20.04.2023 / 00:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Mittwoch, 19. April 2023) - Indigo Exploration Inc. (TSXV: IXI) (OTCQB: IXIXF) (FSE: INEN) (das "Unternehmen") freut sich, seine Explorationspläne für seine Lithium-Sole-Projekte in Alberta für das Jahr 2023 bekannt zu geben. Das Explorationsprojekt konzentriert sich zunächst auf die Projekte Fox Creek und Leduc. Basierend auf Bohrlochbeprobungen und Aquifermodellierungen sollen bis zum Herbst zwei Ressourcenschätzungen gemäß National Instrument NI 43-101 vorliegen und vor Jahresende sollen die Arbeiten an einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (Preliminary Economic Assessment, PEA) für jedes Projekt beginnen. Diese Projekte befinden sich in der Nähe der aktiven Explorations- und Erschließungsarbeiten von Lithium Bank und E3 Lithium. Das Unternehmen plant auch, unter der Aufsicht seiner metallurgischen Berater Dr. David Dreisinger, P.Eng. und Dr. Gary Kordosky mithilfe der bei der Probenahme gesammelten Solen verschiedene Optionen für die direkte Lithiumextraktion (DLE) zu evaluieren und zu testen.

"Wir haben erst Ende letzten Jahres das Land in dieser strategischen Position erworben und freuen uns jetzt darauf, die Entwicklung dieser viel versprechenden Projekte in diesem Jahr zu beschleunigen", sagte CEO Paul Cowley. "Unsere Projekte befinden sich im Herzen der aussichtsreichsten Gebiete für die Erschließung von Lithium-Sole in Zentral-Alberta und sind von Claims umgeben, die von den fortschrittlichsten Unternehmen in diesem Bereich aktiv erkundet und erschlossen werden. Was Petro-Lithium-Sole-Projekte einzigartig macht, sind die umfangreichen offiziellen Daten, die durch die jahrzehntelange Öl- und Gasproduktion zur Verfügung stehen. Das senkt nicht nur das geologische Risiko erheblich, sondern führt auch rasch zu einer ersten Ressourcen- und Wirtschaftsbewertung des Projekts, und zwar wesentlich schneller und kostengünstiger als bei herkömmlichen Hartgestein- oder Verdampfungssole-Projekten."





Abbildung 1: Die Liegenschaften von Indigo in Alberta im Verhältnis zu bedeutenden Lithium-Ressourcengebieten



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/3717/163108_ab18dee27485c9f8_001full.jpg

Das Lithium-Sole-Projekt Fox Creek

Das Fox-Creek-Projekt umfasst eine Fläche von 114.522 ha (siehe Abbildung 2), bestehend aus den Gebieten Fox Creek East (45.568 Hektar), Fox Creek West (59.738 ha) und Fox Creek Central (9.216 ha). Das Projekt zur Exploration und Probenahme wird 10 bis 15 Bohrungen in den Gebieten Fox Creek East und Fox Creek West umfassen und soll Ende April bis Anfang Mai beginnen; die Ergebnisse werden innerhalb von sechs bis acht Wochen erwartet. Diese Gebiete zielen auf Riffe aus dem devonischen Zeitalter ab, unter anderem auf das Swan Hills Element der Beaverhill Lake Formation. Diese Formation ist nicht nur sehr ergiebig für die Gewinnung von Kohlenwasserstoffen, sondern weist auch die höchsten konsistenten Lithiumkonzentrationen auf, wie aus den Probenahmen des Alberta Geological Survey hervorgeht. Nach Abschluss der Probenahme wird ein Projekt zur Charakterisierung des Reservoirs und zur hydrogeologischen Kartierung durchgeführt, bei dem neben Bohrlochkontrolldaten auch seismische Daten zur Modellierung des Reservoirs verwendet werden. Die Ergebnisse werden gemeinsam mit den Probenahmen die Grundlage für die Ressourcenschätzung bilden. Bemerkenswert ist, dass die Liegenschaften von Indigo an die Lithium-Ressource Boardwalk von Lithium Bank und der geplanten Ressource Park Place (wahrscheinlich Q2 2023) angrenzen und in der gleichen Verlaufsrichtung liegen. Highwood Asset Management besitzt ebenfalls Liegenschaften in diesem Gebiet.





Abbildung 2: Indigos Fox Creek Lithium-Sole-Projekt (in lila) im Verhältnis zu den LithiumBank-Ressourcengebieten



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/3717/163108_ab18dee27485c9f8_002full.jpg

Das Lithium-Sole-Projekt Leduc

Das Leduc-Projekt umfasst eine Fläche von 23.488 ha (siehe Abbildung 3), bestehend aus den Gebieten Leduc (5.440 ha) und Legal (17.935 ha). Diese Gebiete zielen auf dieselben Riffe der Woodbend-Gruppe, der Winterburn-Gruppe und der Leduc-Formation aus dem devonischen Zeitalter ab, auf die auch das laufende Pilotprojekt von E3 Lithium abzielt. Das Projekt zur Exploration und Probenahme wird zunächst 5 bis 10 Bohrungen in den Gebieten Leduc und Legal umfassen, die voraussichtlich im April oder Mai beginnen werden; die entsprechenden Untersuchungsergebnisse werden dann folgen. Darüber hinaus wird ein Projekt zur Charakterisierung des Reservoirs und zur hydrogeologischen Kartierung durchgeführt. Eine erste Einschätzung der Ressourcen dürfte im Herbst vorliegen.





Abbildung 3: Lage von Indigos Leduc Lithium-Sole-Projekt (in lila) im Verhältnis zu den E3- und Highwood-Liegenschaften



To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/3717/163108_ab18dee27485c9f8_003full.jpg

Über Indigo Exploration

Indigo Exploration ist ein aufstrebendes Petro-Lithium-Sole-Explorationsunternehmen. Es ist in Besitz von 147.904 ha an Metall- und Industriemineralkonzessionen in Zentral-Alberta, Kanada. Die drei wichtigsten Lithiumprojekte des Unternehmens sind Fox Creek (114.522 ha), Leduc (23.488 ha) und Peace River (10.048 ha). Sie befinden sich im Kerngebiet der Lithiumexploration und -erschließung in Westkanada. Das Unternehmen besitzt auch das Goldkonzessionsgebiet Hantoukoura in Burkina Faso, das sich über 23.800 ha innerhalb des aussichtsreichen Grünsteingürtels Fada N'Gourma erstreckt.

Im Namen des Vorstandes

"Paul Cowley",

Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Paul Cowley: (604) 340-7711

Website: www.indigoexploration.com

Bradley Parkes, P.Geo, VP für Exploration und Direktor von Indigo Exploration Inc., hat als Qualifizierte Person gemäß der Definition laut

National Instrument 43-101 den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung gelesen und genehmigt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen sowie Aussagen über die Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an Wörtern wie "können", "werden", "planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "beabsichtigen" und ähnlichen Begriffen zu erkennen, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus ungewiss und unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, einschließlich des spekulativen Charakters der Mineralexploration und -erschließung, der schwankenden Rohstoffpreise, der Wettbewerbsrisiken und der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, wie in unseren jüngsten Einreichungen bei der Wertpapieraufsichtsbehörde unter www.sedar.com näher beschrieben. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, und wir warnen davor, sich in unangemessener Weise auf diese Aussagen zu verlassen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/163108

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/163108News Source: Newsfile