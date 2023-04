JUST EAT TAKEAWAY - Prognoseanhebung und Aktienrückkauf!

Just Eat Takeaway.com N.V. - WKN: A2ASAC - ISIN: NL0012015705 - Kurs: 17,152 € (L&S)

Gleich zwei positive News hat das Management von Just Eat Takeaway heute für die Aktionäre im Gepäck. Und zeigt endlich wieder brauchbare Perspektiven auf.

Die Zahl der Orders sank im ersten Quartal 2023 zwar verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um 14 % auf 227,8 Mio. Das Bruttotransaktionsvolumen (BTV) gab aber nur um 8 % auf 6,66 Mrd. EUR nach. Schwächster Markt war Südeuropa mit einem Minus von 18 %, Nordeuropa blieb dagegen stabil. Auch zeigte sich eine stetige Verbesserung im Verlauf des ersten Quartals. So sank das BTV im März im Jahresvergleich nur mehr um 5 %.

Für das Gesamtjahr stellt Just Eat Takeaway ein BTV-Wachstum von -4 % bis + 2 % in Aussicht. Gerade gegen Ende des Jahres soll wieder Wachstum erzielt werden, nicht zuletzt da die Basis dort niedriger ist. Das Management geht nun von einem EBITDA von 275 Mio. EUR für 2023 aus. Die bisherige Prognose lautete auf 225 Mio. EUR. Analysten kalkulierten bis dato mit 211 Mio. EUR. Ebenfalls erfreulich: Der Free Cashflow soll ab Mitte 2024 wieder ins Positive drehen. Auf Gesamtjahressicht hatte Just Eat Takeaway nur im Jahr 2020 einen positiven Free Cashflow ausgewiesen (150 Mio. EUR).

Aufgrund der guten Kapitalausstattung und wohl auch des niedrigen Kursniveaus plant das Management für bis zu 150 Mio. EUR eigene Aktien zurückzukaufen. Das Aktienkaufprogramm startet sofort und endet spätestens im Dezember 2023. Weiterhin wollen die Verantwortlichen den Verkauf von Grubhub vorantreiben.

Fazit: Mit der überteuerten Übernahme von Grubhub hat das Management von Just Eat Takeaway im Jahr 2021 völlig daneben gegriffen, dem Unternehmen aber wohl zum Glück für die Aktionäre kein Grab geschaufelt. Die Perspektiven sehen wieder besser aus. Bis die Aktie sich aus dem Abwärtstrend befreien kann, wird aber noch einige Zeit vergehen. Charttechnische Widerstände warten um 18,90 und 24,20 EUR.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. EUR 5,56 5,78 6,32 Ergebnis je Aktie in EUR -26,52 -1,46 -0,80 Gewinnwachstum - - KGV - - - KUV 0,6 0,6 0,6 PEG - - *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Just Eat Takeaway.com-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)