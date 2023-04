Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway hebt Ergebnisziel an - Aktienrückkauf

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Just Eat Takeaway wird für das laufende Jahr zuversichtlicher und will Aktien zurückkaufen. "Unsere Anstrengungen zur Verbesserung der Rentabilität laufen schneller als geplant", sagte Unternehmenschef Jitse Groen am Mittwoch bei der Vorlage von Eckdaten zum ersten Quartal. Deshalb hob das Unternehmen nun das Jahresziel für das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf etwa 275 Millionen Euro an. Zuvor hatte die Lieferando-Mutter für 2023 rund 225 Millionen Euro avisiert, nach gerade einmal 19 Millionen Euro im Vorjahr. Zudem erwartet der Konzern, dass er bis Mitte 2024 einen positiven freien Barmittelzufluss erzielen wird. Das Unternehmen will zudem für bis zu 150 Millionen Euro Aktien zurückkaufen, um den Gewinn je Aktie zu steigern.

Wie Just Eat Takeaway in Amsterdam weiter mitteilte, rutschte die Zahl aller Bestellungen im ersten Quartal im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 227,8 Millionen ab. Analysten hatten mit mehr Bestellungen gerechnet. Vor allem in der wichtigsten Region Nordamerika (USA und Kanada) sowie dem zusammengefassten Segment Südeuropa (Frankreich, Spanien, Italien, Rumänien, Bulgarien) und Australien/Neuseeland gingen deutlich weniger Bestellungen ein als noch im Vorjahreszeitraum.

Das Bruttotransaktionsvolumen (GTV - Gross Transaction Value) des Auftaktquartals schrumpfte mit rund 6,7 Milliarden Euro um acht Prozent. Just Eat Takeaway begründete den Rückgang vor allem mit dem hohen Vorjahreswert, als aufgrund der Covid-Pandemie noch mehr Menschen Essen nach Hause bestellt hatten./mne/men/mis