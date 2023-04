159 % Kurspotenzial? Bei dieser Aktie ist einiges an Fantasie vorhanden!

Ein Unternehmen, das ein Kurspotenzial von 159 % verspricht, erscheint auf den ersten Blick unseriös. Schaut man jedoch genauer hin, für welches Unternehmen Analysten dieses Kurspotenzial sehen, so ist diese Zahl leichter erklärbar.

Konkret geht es um den High-Flyer Plug Power (WKN: A1JA81). Dabei handelt es sich um ein amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Brennstoffzellensystemen spezialisiert hat.

Das Unternehmen wurde im Jahr 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Latham (New York, USA). Plug Power konnte in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und wurde von zahlreichen Investoren als vielversprechende Wachstumsaktie im Bereich Erneuerbare Energien angesehen.

Brennstoffzelle als Wachstumsbooster

Das Geschäftsmodell von Plug Power basiert dabei auf der Herstellung von Brennstoffzellensystemen, die als Alternative zu Batterien dienen. Solche Systeme sind in der Lage, Wasserstoff als Brennstoff zu nutzen, und wandeln ihn in elektrische Energie um.

Im Vergleich zu Batterien haben Brennstoffzellensysteme jedoch den Vorteil, dass sie eine höhere Energieeffizienz aufweisen und länger halten. Darüber hinaus kann Wasserstoff ein erneuerbarer Energieträger sein und somit umweltfreundlicher als herkömmliche Brennstoffe.

Starkes Wachstum abgeliefert

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2022 konnte der Umsatz beispielsweise um knapp 40 % auf 701 Mio. US-Dollar ansteigen. Ein operativer Verlust von knapp 680 Mio. US-Dollar wurde dabei ausgewiesen. Wachstum kostet Geld, keine Frage. Dafür sehen die potenziellen Chancen aber äußerst spannend aus.

Wachstumshunger ist gigantisch

Die Wachstumsfantasie von Plug Power ist groß. Das merkt man besonders, wenn man sich die unternehmenseigenen Prognosen für den Rest des Jahrzehnts anschaut. Hier hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, bis 2026 einen Umsatz von 5 Mrd. US-Dollar zu erreichen bei einer operativen Marge von 17 %. Bereits vier Jahre später (2030) soll ein Umsatz von 20 Mrd. US-Dollar bei einer operativen Marge möglich sein. Das sind äußerst sportliche Ziele.

Risiken im Blick behalten

Trotz der vielversprechenden Wachstumsaussichten gibt es auch Risiken, die bei einer Investition in Plug Power berücksichtigt werden sollten. Eines der größten Risiken könnte darin bestehen, dass die Brennstoffzellentechnologie noch nicht vollständig ausgereift ist und es noch einige Herausforderungen gibt, die bewältigt werden müssen.

Darüber hinaus ist der Markt für Brennstoffzellensysteme noch sehr klein und stark von staatlichen Subventionen abhängig. Sollten diese Subventionen wegfallen, könnte dies das Wachstum von Plug Power stark beeinträchtigen.

Auch ist noch nicht klar, ob Wasserstoff die dominierende Energieform der Zukunft sein wird. Hier gibt es noch einige Fragezeichen und vor allem starke Alternativen. Dennoch handelt es sich um ein spannendes Feld, das man beobachten sollte.

Hohe Bewertung nimmt Potenzial vorweg und erhöht die Risiken

Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 5,6 Mrd. US-Dollar. Der knapp 65%ige Kursverlust über das vergangene Jahr könnte einen von Analysten prognostiziertes Kurspotenzial von 159 % jedoch leicht rechtfertigen.

Aktuell dümpelt die Aktie bei etwas über neun US-Dollar vor sich in – Tendenz fallend. Anfang 2021 zahlten Investoren jedoch mit über 60 US-Dollar ein Vielfaches für den spekulativen Wachstumswert.

In Bezug auf den Umsatzmultiplikator von 7,9 wird jedoch auch nach dem starken Kursverfall noch ein ordentlicher Aufschlag für das Wachstum verlangt. Ein KGV lässt sich nach wie vor – aufgrund der Verluste – nicht errechnen.

Allein diese Zahlen könnten verdeutlichen, dass Investoren sehr optimistisch in Bezug auf die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind. Eine hohe Bewertung dürfte dabei auch mit einem höheren Risiko für Investoren einhergehen. Sollte das Unternehmen nicht in der Lage sein, die hohen Wachstumserwartungen zu erfüllen, könnte dies zu einem weiteren Rückgang des Aktienkurses führen.

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Plug Power ein vielversprechendes Unternehmen sein kann, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Brennstoffzellensystemen spezialisiert hat. Das Unternehmen konnte in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum abliefern und zahlreiche Kooperationen abschließen. Auch hat es sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 den Umsatz von 700 Mio. US-Dollar auf 20 Mrd. US-Dollar hochzuschrauben.

Die Wachstumsfantasie ist somit groß, aber es gibt auch Risiken zu beachten, insbesondere in Bezug auf die noch nicht vollständig ausgereifte Brennstoffzellentechnologie und die Abhängigkeit von staatlichen Subventionen. Die hohe Bewertung des Unternehmens bedeutet ebenfalls ein Risiko. Auf der Gegenseite steht ein enormes Marktpotenzial und ein offensichtlich funktionierendes Wachstum.

Investoren scheinen aber zusehends das Interesse an der Aktie zu verlieren. Bisher hat sie keinen Boden gefunden, was nicht gerade zu einem Einstieg einlädt. Auch ich halte das Kurspotenzial derzeit für äußerst ambitioniert.

Der Artikel 159 % Kurspotenzial? Bei dieser Aktie ist einiges an Fantasie vorhanden!

Frank Seehawer besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

