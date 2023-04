EQS-News: EcoGraf unterschreibt Rahmenvertrag mit tansanischer Regierung

EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Vereinbarung

EcoGraf unterschreibt Rahmenvertrag mit tansanischer Regierung



20.04.2023 / 14:42 CET/CEST

EcoGraf unterschreibt Rahmenvertrag mit tansanischer Regierung Epanko positioniert sich als wichtige neue Quelle von Naturgraphit für globale Schlüsselmärkte und als Rohstofflieferant für das vertikal integrierte BAM-Geschäft des Unternehmens EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF), ein diversifiziertes Unternehmen für Batterieanodenmaterialien, freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Regierung von Tansania (Regierung) ein Rahmenabkommen über die Entwicklung und den Betrieb des Epanko-Graphitprojekts (Epanko oder das Projekt) unterzeichnet hat. Die Unterzeichnung des Rahmenabkommens fand in Anwesenheit der tansanischen Präsidentin, Ihrer Exzellenz Samia Suluhu Hassan, am 17. April 2023 im neuen State House in Dodoma statt und stellt einen wichtigen Meilenstein in den Plänen des Unternehmens zur Entwicklung eines neuen Weltklasse-Naturgraphitbetriebs in Tansania dar. Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen des Rahmenabkommens: Für die Entwicklung und den Betrieb von Epanko wurde das neue Joint-Venture-Unternehmen Duma TanzGraphite gegründet, an dem EcoGraf mit 84 % und die Regierung mit 16 % (free-carried interest) beteiligt sind.

Die Darlehen der Anteilseigner unterliegen nicht der Ausgabe von Staatsanleihen, sofern die Zinssätze angemessen sind oder die Darlehen der Anteilseigner zinslos sind.

Bestehende Epanko-Lizenzen, Projektgenehmigungen, Umweltgenehmigungen, Umsiedlungspläne und Finanzbilanzen sollen von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft TanzGraphite (TZ) Limited auf Duma TanzGraphite übertragen werden. Diese Übertragungen sind nicht steuerpflichtig.

Duma TanzGraphite wird eine neue Epanko-Spezialbergbaulizenz für die gesamte Lebensdauer der Mine erhalten, eine zentrale Voraussetzung für Projektfinanzierer.

Die Regierung und EcoGraf werden zusammenarbeiten, um die Finanzierung für die Entwicklung von Epanko zu sichern.

Die Regierung wird Zustimmungen und Genehmigungen für die Entwicklung und den Betrieb von Epanko erleichtern.

Der erste Vorstand von Duma TanzGraphite besteht aus drei von EcoGraf ernannten Mitgliedern und zwei von der Regierung ernannten Mitgliedern.

EcoGraf ernennt den Vorsitzenden und den Vorstandsvorsitzenden von Duma TanzGraphite.

Duma TanzGraphite ist nicht verpflichtet, an der Dar es Salaam Stock Exchange notiert zu sein. Der Abschluss des Rahmenabkommens folgt auf den neulichen Besuch des speziellen Verhandlungsteams der Präsidentin vor Ort in Epanko. Die Unterzeichnung des Rahmenabkommens im neu errichteten State House in Dodoma fand am 17. April 2023 in Anwesenheit von Präsidentin Samia Suluhu Hassan, Rohstoffminister Dotto Biteko, Regional- und Distriktkommissaren, Epanko-Gemeindevertretern und Vertretern der deutschen und der US-amerikanischen Botschaft statt. Während der Unterzeichnungszeremonie hielt das Unternehmen eine Rede, in der es die Pläne für die Entwicklung des Epanko-Graphitprojekts und die Chance für Tansania darlegte. Von dem langfristig positiven wirtschaftlichen und sozialen Beitrag, der sich aus der erfolgreichen Entwicklung und dem Betrieb des Projekts ergeben wird, werde Tansania profitieren. Video: Rede von Managing Director Andrew Spinks bei der Unterzeichnung des Rahmenabkommens:

https://www.youtube.com/watch?v=-LKlr0kuOfQ&t=1454s Das Unternehmen möchte Ihrer Exzellenz, Präsidentin Hassan, dafür danken, dass sie Tansania zu neuer innenpolitischer und sozialer Stabilität verholfen hat, wozu auch das Ziel gehört, dass der Bergbau bis 2025 10 % der Wirtschaft des Landes ausmacht. Diese Veränderungen haben zu einem positiven Geschäfts- und Wirtschaftsumfeld geführt, das neue Investitionen von großen internationalen Bergbau- und Energieunternehmen, darunter BHP und Shell, anlockt. EcoGraf freut sich über die Partnerschaft mit der Regierung, da sie ein wichtiger Akteur bei der Entwicklung von Epanko sein wird, einem Graphitprojekt von Weltklasse, das einen generationenübergreifenden Beitrag zur tansanischen Wirtschaft leisten soll. Die Unterzeichnung des Rahmenabkommens folgt auf eine Reihe neuer politischer Maßnahmen und Rechtsvorschriften seitens der EU und der USA zur Entwicklung neuer Lieferketten, die den Übergang zu sauberer Energie unterstützen sollen. Dazu gehören: Leitfaden des US-Finanzministeriums IRA zu neuen Kreditkriterien für saubere Fahrzeuge zur Stärkung kritischer Mineralienlieferketten 1 .

. Besuch von US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Tansania, um die strategischen Beziehungen zur tansanischen Regierung zu vertiefen und die Bedeutung des Landes als aufstrebender Schlüssellieferant von wichtigen Mineralien für EV-Batterien hervorzuheben 2 .

. Die EU kündigt weitere Maßnahmen zur Unterstützung der EU-Lieferketten an 3 .

. Die koreanische Regierung kündigt eine Gesetzgebung an, die vorschreibt, dass 50 % der kritischen Mineralien und Batteriemineralien außerhalb Chinas beschafft werden müssen 4 .

. Handelsabkommen zwischen Japan und den USA zur Stärkung der japanischen Batterielieferketten mit den Mitgliedsländern der Mineral Security Partnership (zu denen auch Australien gehört) und zur Ausweitung des Zugangs japanischer Automobilhersteller zur neuen Steuergutschrift von 7.500 US-Dollar für Elektrofahrzeuge5. Anmerkungen https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1379 https://www.miragenews.com/vp-harris-unveils-plans-to-strengthen-us-977965/ https://www.dw.com/en/eu-unveils-green-industrial-plan-to-counter-us-spending-spree/a-64582222 https://en.yna.co.kr/view/AEN20230227003300320 https://www.cnbc.com/2023/03/28/us-japan-strike-trade-deal-on-electric-vehicle-battery-minerals.html Diese Meldung ist von Andrew Spinks, Managing Director, für die Veröffentlichung autorisiert. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: INVESTOREN Andrew Spinks Managing Director T: +61 8 6424 9002 Über EcoGraf EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft für Batterieanodenmaterialien zur Produktion von hochreinen Graphitprodukten für die Lithium-Ionen-Batteriemärkte und fortschrittliche Fertigungsmärkte. Bisher sind über 30 Millionen US-Dollar investiert worden, um zwei hochattraktive, entwicklungsbereite Geschäftsbereiche aufzubauen. In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite -Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für die EcoGraf™-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für industrielle Anwendungen zu gewährleisten. Unter Verwendung der überlegenen, umweltfreundlichen EcoGraf HFfree™-Reinigungstechnologie plant das Unternehmen die Herstellung von 99,95 %-Hochleistungs-Batterieanodenmaterial zur Unterstützung von Elektrofahrzeug-, Batterie- und Anodenherstellern in Asien, Europa und Nordamerika im Zuge der Umstellung der Welt auf saubere, erneuerbare Energien. Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf™-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen. Folgen Sie EcoGraf auf LinkedIn, Twitter, Facebook und YouTube oder tragen Sie sich in die Mailingliste des Unternehmens ein, um die neuesten Ankündigungen, Medienmitteilungen und Marktnachrichten zu erhalten. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die englische Pressemitteilung ist verbindlich und enthält Fotos. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

