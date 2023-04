Höhenflug garantiert? Diese Aktien haben das Zeug zum absoluten Überflieger!

In der Welt der Aktien gibt es Unternehmen, die ihr Potenzial bereits unter Beweis gestellt haben, und andere, die noch auf dem Weg zum Erfolg sind. Doch es gibt auch Aktien der ersten Kategorie, die nach wie vor das Potenzial zum absoluten Überflieger haben.

Zwei solcher Unternehmen könnten Mercadolibre (WKN: A0MYNP) und ASML (WKN: A1J4U4) sein. Sie beide überzeugen durch ein hohes Wachstum bei einer gleichzeitig soliden Profitabilität. Schauen wir uns heute einmal diese Aktien genauer an.

Mercadolibre-Aktie: Marktführer in Lateinamerika

Mercadolibre ist das führende Online-Marktplatz-Unternehmen in Lateinamerika – eine Mischung aus eBay (WKN: 916529), Amazon (WKN: 906866) und PayPal (WKN: A14R7U) gewissermaßen.

Sitz des Unternehmens ist Argentinien. Operativ ist es aber in 18 Ländern – darunter Brasilien, Mexiko und Kolumbien – aktiv und lässt sich als klarer Marktführer titulieren.

Ein großer Wettbewerbsvorteil von Mercadolibre ist die Tatsache, dass es das Vertrauen der Verbraucher gewonnen hat, was besonders für die Fintech-Sparte des Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist.

Die Tatsache, dass in Schwellenländern die Bereitschaft höher ist, Fintechs für Bankgeschäfte zu benutzen, sorgt für eine starke Etablierung des Services neben dem ursprünglichen Kerngeschäft E-Commerce. Hier dürfte weiterhin ein hohes Potenzial bestehen.

Die letzten Wachstumszahlen des vierten Quartals 2022 verdeutlichen dies nur zu gut. So wuchs die E-Commerce-Sparte um 22 %, der Fintech-Bereich kam auf einen Umsatzanstieg von 73 %.

ASML-Aktie: Weltmarktführer für Lithographie-Maschinen

ASML hingegen ist ein niederländisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Lithographie-Maschinen für die Halbleiterindustrie spezialisiert hat. Die Maschinen von ASML werden von Halbleiterherstellern auf der ganzen Welt genutzt, um Mikrochips zu produzieren – ein Markt, der bis vor Kurzem noch boomte. Aber auch hier könnten sich möglicherweise bald Bremsspuren zeigen, da die Halbleiterindustrie ein wenig schwächelt.

Ein großer Wettbewerbsvorteil von ASML dürfte sein, dass das Unternehmen in der Lage ist, sehr fortschrittliche Lithographie-Maschinen herzustellen. Hierbei handelt es sich um einen klaren Technologievorsprung von einigen Jahren.

Diese Maschinen sind so fortschrittlich, dass sie in der Lage sind, Chips mit sehr geringen Strukturbreiten herzustellen – ein entscheidender Faktor für die Halbleiterindustrie, da die Nachfrage nach immer kleineren Chips ständig steigt.

Ein weiterer Wettbewerbsvorteil von ASML dürfte sein, dass das Unternehmen sehr eng mit seinen Kunden zusammenarbeitet und Maschinen bedarfsgerecht produziert. Es geht um äußerst komplexe Anlagen, die teilweise dreistellige Millionenbeträge kosten.

Dieser Sachverhalt ermöglicht es dem in Veldhoven ansässigen Unternehmen aber, die Anforderungen der Kunden besser zu verstehen und Produkte zu entwickeln, die diesen Anforderungen entsprechen. ASML dürfte damit sehr erfahren sein in der Entwicklung neuer Produkte. Gleichzeitig genießt es einen hervorragenden Ruf in der Branche.

Bewertungen schrecken ab

Was die Bewertung betrifft, so ist die Mercadolibre-Aktie wie auch die ASML-Aktie derzeit hoch bewertet. Ein Optimist würde darauf hinweisen, dass die Anleger das Potenzial des Unternehmens erkannt haben. Ein Pessimist würde hingegen die Rendite-Risiken aufgrund der hohen Bewertung sehen.

Derzeit wird die MELI-Aktie zu einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 76,9 gehandelt. ASML kommt hingegen auf einen Gewinnmultiplikator von 30,1 (Stand: 18.4.23, Morningstar). Zur Verteidigung der MELI-Aktie muss man jedoch sagen, dass diese noch nicht vollumfänglich ihre potenzielle Profitabilitätsstufe erreicht hat.

Dennoch vereint beide Unternehmen einiges: ein spannendes Marktpotenzial sowie tiefe Burggräben wären da nur zwei Punkte. Sie könnten eine solide Grundlage für zukünftige Kursanstiege darstellen.

Jedoch bleibt auch ein Risiko für erhöhte Kursschwankungen. Allein die hohe Bewertung wäre ein Grund für stärkere Korrekturen, sollte sich das Wachstum nicht so entwickeln, wie viele Marktteilnehmer es antizipieren.

Darüber hinaus sind ihre Geschäfte auch gewissermaßen zyklischen Rahmenbedingungen ausgesetzt. ASML ist als Anlagen- und Equipment-Zulieferer der Chipindustrie vom Grundsatz her als typisch zu klassifizieren, wobei aufgrund der aktuellen Marktgegebenheiten diese derzeit keine große Bedeutung haben.

Mercadolibre hingegen ist von Konsumentenausgaben abhängig. Diese können ebenfalls in wirtschaftlich schwierigen Zeiten schlechter ausfallen. Die Megatrends E-Commerce und ditale Zahlungsabwicklung nehmen derzeit auch hier einiges an Zyklik heraus.

