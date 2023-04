PPG Industries kündigt 499. Quartalsdividende in Folge an

Der US-Chemiekonzern PPG Industries Inc. (ISIN: US6935061076, NYSE: PPG) zahlt am 12. Juni 2023 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,62 US-Dollar an seine Aktionäre (Record date ist der 10. Mai 2023).

Dies ist die 499. Quartalsdividende in Folge. Seit 1899 hat der Konzern jedes Jahr eine Dividende ausbezahlt. Auf das Jahr gerechnet werden 2,48 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 141,45 US-Dollar (Stand: 20. April 2023) beträgt die aktuelle Dividendenrendite 1,75 Prozent. Im Juli 2022 erfolgte eine Anhebung der Dividende im Vergleich zum Vorquartal (59 US-Cents) um drei Cents oder knapp fünf Prozent.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Pittsburgh, im Südwesten des US-Bundesstaates Pennsylvania, ist 1883 gegründet worden und stellt u. a. bruchsichere Gläser für die Automobil- und Raumfahrtindustrie sowie Beschichtungswerkstoffe für Raumfahrt, Architektur und Industrie her. Der Umsatz betrug im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 4,19 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 4,19 Mrd. US-Dollar), wie am 19. Januar 2023 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 238 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 267 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 12,49 Prozent im Plus (Stand: 20. April 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 33,05 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de