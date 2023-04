Megatrend Digitalisierung: Investieren in einen Trend, den noch viele übersehen

Werbung

Digitalisierung wird als ein sogenannter „Megatrend“ bezeichnet: Als eine Entwicklung, die weltweit vonstattengeht, die sehr viele bis alle Bereiche des Lebens erfasst und die eine Umwälzung der bisherigen Lebensweise vieler Menschen bedeutet. Also eine Art „Game Changer“. Und das ist die Digitalisierung ohne Frage.

Dabei geht es nicht, wie man im ersten Moment vermuten könnte, nur darum, dass Daten in Verwaltungen von Unternehmen oder in Behörden von Computern erfasst und vorgehalten werden statt wie früher auf Karteikarten. Es geht um die Verlagerung des Konsums und von immer mehr Dienstleistungen auf die Online-Ebene. Kurz:

Es geht um einen gewaltigen Markt, der in den vergangenen Jahren zwar immens gewachsen ist, der aber noch lange nicht ausgeschöpft ist, wie die folgenden Grafiken zeigen. Mit einem ETF gezielt in diesen Megatrend zu investieren und dadurch eine Vielzahl spannender Unternehmen abzudecken, die einen erheblichen Umsatzanteil im Bereich des Digitalisierungs-Trends erwirtschaften, ist möglich, den entsprechenden ETF stellen wir Ihnen hier vor. Aber zunächst ein Blick darauf, was diesen Megatrend ausmacht:

Digitalisierung ist unaufhaltsam … und ihr Wachstum könnte erst auf halbem Weg sein

Die Welt dreht sich gefühlt immer schneller. Das Warenangebot wächst stetig. Die Produktion wird aufwändiger und präziser. Lieferketten werden komplexer. Die Konkurrenz wächst durch die Globalisierung. Und doch gelingt es, mit den Anforderungen Schritt zu halten … durch Digitalisierung.

Zugleich hat der Verbraucher immer mehr Möglichkeiten. Die Welt wird kleiner für ihn, die Digitalisierung in Form des Internets hat ihm das Angebot der gesamten Welt geöffnet. Und Dank der Digitalisierung von Abläufen und Logistik gelingt es, Waren heute vom anderen Ende der Welt nicht nur bestellen zu können. Sie sind auch meist schneller da, als das vor dreißig Jahren über eine Bestellung im Laden um die Ecke gelungen wäre.

Die Möglichkeit, diese Chancen zu nutzen, ergreifen Unternehmen wie Konsumenten gleichermaßen. Und es kommen schnell und stetig immer mehr dazu, wie die folgende Grafik zeigt: Der Anteil an Personen, die weltweit das Internet nutzen, wächst in einem konstanten, beeindruckenden Tempo.

Das schlägt sich unausweichlich positiv im Volumen der Umsätze im Handel nieder, die online getätigt werden. Auch hier sehen Sie: Es geht stetig vorwärts. Bislang konnten weder Corona-Krise noch Inflation diesen Trend stoppen. Und man darf sich fragen: Wenn so etwas den Trend nicht bricht, was sollte es dann tun?

Und die Möglichkeiten digitaler Nutzung verbreitern sich auch noch zusehends. Künstliche Intelligenz (KI) oder das Internet of Things (IoT) bieten vielfältige, zusätzliche Optionen digitaler Tools im täglichen Leben. Und sie werden, wie die folgende Grafik zeigt, immer mehr genutzt.

Der iShares Digitalisation UCITS ETF: Mit einem Klick die ganze Bandbreite der Digitalisierung ins Depot

Genau dieser Megatrend lässt sich mithilfe des iShares Digitalisation ETF ins Depot holen. Dieser ETF strebt die Nachbildung des STOXX Global Digitalisation Index an, der sich aus Unternehmen der Industrie- und Schwellenländer zusammensetzt, die erhebliche Einkommen aus digital ausgerichteten Dienstleistungen generieren. Was heißt das konkret?

Das heißt, dass dieser ETF, der derzeit die Aktien von über 200 Unternehmen umfasst, alle Wachstumsbereiche der Digitalisierung abdeckt. So finden wir unter den zehn größten Positionen des ETF zwar Aktien, die man auch im ersten Moment hier erwarten würde, so z.B. Netflix, Mercadolibre, das Fintech-Unternehmen Fiserv oder den Internet-Infrastrukturspezialisten Verisign. Aber unter den Top Ten ist z.B. auch die Aktie der Deutschen Post, die seit Jahren durch immer modernere Systeme und Strategien mit der rasanten Entwicklung der Digitalisierung Schritt hält. Auch VISA oder UPS sind hier große Positionen, eBay, PayPal oder Amazon ebenfalls. Kurz: Der iShares Digitalisation ETF bildet die komplette Breite dieses Trends ab.

iShares Digitalisation UCITS ETF

Vergleichsindex STOXX Global Digitalisation Index WKN A2ANH3 ISIN IE00BYZK4883 Typ Exchange Traded Funds (ETF) Management BlackRock Asset Management Ireland Limited ETF-Volumen per 19.04.2023 947 Millionen US-Dollar Auflagedatum des ETF 08.09.2016 Gesamtkostenquote (TER) 0,40 % p.a. Anzahl der Positionen (Stand 18.04.2023) 208 Behandlung der Dividenden thesaurierend (Dividenden werden reinvestiert) Replikationsmethode physisch (optimiertes sampling) Basiswährung US-Dollar An deutschen Börsen in Euro handelbar JA

Überbewertung abgebaut: Die aktuelle Phase bietet besondere Chancen

Wächst der Konsum, wächst der digitalisierte Bereich umso mehr. Kommt Druck auf den Konsum, ist der Druck bei diesen Unternehmen durch ihren steigenden Anteil am Gesamtmarkt höher. Damit hat man mit einem Investment in den Megatrend Digitalisierung einen starken Hebel. Man sollte deswegen nicht einfach blind einsteigen, sondern günstige Phasen abpassen. Die aktuell Phase könnte eine solche sein, denn:

Im Zuge der Hausse nach dem Corona-Crash vom März 2020 war besonders der Technologiesektor und mit ihm die Aktien des Digitalisierungs-Trends gesucht. So sehr, dass es zu einer kräftigen Übertreibung kam. Das rächte sich, das Jahr 2022 war für diesen Sektor eines mit herben Abgaben. Aber jetzt ist dieser Abstieg, der die Überbewertung des Markts korrigierte, vollzogen. Eine Bodenbildung ist im Gange und damit eine interessante Chance gegeben, um sich in diesen Megatrend einzukaufen.

Digitalisierung: Ein Wachstumsmarkt, der noch viel Potenzial vor sich hat

Der Digitalisierungstrend wird als Investmentchance oft übersehen, weil diese Entwicklung als unauffällig, schleichend und vor allem als selbstverständlich wahrgenommen wird. Aber gerade das macht die Bedeutung dieser Entwicklung ja aus: sie ist überall. Und dort, wo sie noch nicht ist, sei es in Bezug auf Regionen dieser Welt oder mögliche Anwendungsbereiche, wird sie über kurz oder lang sein. Denn haben wir nicht alle bei solchen Entwicklungen gedacht: Das brauche ich nicht? Und doch sind wir am Ende alle dabei … das macht sehr deutlich, wie viel Wachstum in der Digitalisierung noch steckt!

