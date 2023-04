Shop Apotheke Europe - Stoppmanagement gewinnt an Bedeutung

Nach den vorangegangenen Kursverlusten zählt die Shop Apotheke-Aktie in diesem Jahr wieder zu den absoluten Topperformern des deutschen Kurszettels. Diese Trendwende hatten wir mehrfach an dieser Stelle konstruktiv begleitet (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 12. Januar und vom 3. März). Mittlerweile zählt das Papier zu den deutschen Standardwerten mit der aktuell höchsten Relativen Stärke (1,46), d. h. Anlegerinnen und Anleger können wieder von einem intakten Aufwärtstrend ausgehen. Diese Einschätzung wird durch unser Selektionsmodell auf Basis sieben verschiedener Indikatoren untermauert. Charttechnisch kommt der Bruch des Abwärtstrends seit Februar 2021 (akt. bei 80,24 EUR) hinzu. Das nächste Anlaufziel stecken nun die horizontalen Barrieren bei rund 100 EUR ab, zumal die dortigen Hürden durch die 50%-Korrektur des Baisseimpulses von 2022 (101,11 EUR) bestätigt werden. Nach der Kursverdopplung in diesem Jahr – oder ganz allgemein, wenn ein Trend derart ins Laufen kommt, dann gewinnt immer auch das Stoppmanagement an Bedeutung. Um die bisher aufgelaufenen Kursgewinne zu sichern, sollte das Papier in Zukunft nicht mehr in den angeführten, ehemaligen Abwärtstrend zurückfallen.

Shop Apotheke Europe (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Shop Apotheke Europe

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

