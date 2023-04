Momentum im DAX erschöpft? Deutsche Bank vor Zahlen, Sixt liefert ab, Henkel-Dividenden, BioNTech

Der DAX startet den Tag erneut etwas leichter und versucht sich an den Tiefs vom Montag, die knapp über 15.800 Punkten liegen, zu stabilisieren. Nach dem erneuten Jahreshoch gestern ist der Abschwung der Dynamik deutlich zu spüren. Darauf nehmen wir direkt Bezug mit Daniel Saurenz von Feingold Research und haben zudem das Sentiment im Blick.

Einzelwerte sind deutlich volatiler, wie beispielsweise die First Republic Bank aus den USA, die gestern nachbörslich ihre Quartalszahlen vorlegen konnte. Das Unternehmen leidet vor allem unter dem Abfluss von Kundengeldern. In Summe macht dies rund 100 Milliarden US-Dollar aus.

Muss die Deutsche Bank in Deutschland Angst vor einem ähnlichen Anlegerverhalten haben? Dieser Wert steht natürlich beim Thema "Bankenkrise" immer wieder in enger Verbindung. Wir blicken auf das Chartbild und die aktuellen Unternehmensnews.

Zu anderen Unternehmen hat die Deutsche Bank natürlich im Rahmen des Research auch eine Meinung. So ist sie für BioNTech recht skeptisch. In der Tat fehlen weitere Produkte, die im Unternehmen für Impulse sorgen könnten. Das Chartbild markiert eher neue Tiefs als Kaufsignale - was sagen weitere Analysten dazu?

Vierter Wert ist die Sixt, die ein sehr gutes Quartal hinter sich hat. Doch kann diese Dynamik anhalten? Das fragt man sich auch beim Konsumgüterhersteller Henkel. Die Dividende ist dabei ein Gradmesser für den Unternehmenserfolg. Sie ist recht "stattlich" aber wird derzeit auf der Hauptversammlung diskutiert. Wir blicken genauer auf die Bilanz und den Aktienkursverlauf mit Daniel Saurenz.

Mit Blick auf weitere Quartalszahlen und die Termine des Tages haben Sie einen umfassenden Blick auf den heutigen Handelstag.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag. Folgende Kanäle stehen für vertiefende Informationen für Sie bereit:

stock3 Terminal (Charting & News): https://terminal.stock3.com/#c/ls-exchange

Facebook: https://www.facebook.com/pages/category/Finance/LS-Exchange-111353983849072/

Instagram: https://www.instagram.com/ls_exchange/

Twitter: https://twitter.com/LangUndSchwarz

Spotify: https://open.spotify.com/show/5iRBVEkjYAtpCPUxmZ61Hr

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/de/podcast/ls-exchange/id1525880062

Amazon Music: https://music.amazon.com/podcasts/6c732cde-3471-4a88-a441-2042200f3cf5/ls-exchange

Deezer: https://www.deezer.com/de/show/1576872

#DAX #Henkel #DeutscheBank #Sixt #Finanzen #Aktien #BioNTech

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.