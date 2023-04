IRW-News: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash - Positive seismische Interpretationsdaten weisen auf eine bedeutende kalihaltige Salzabfolge mit einer Mächtigkeit von 800 Metern hin

IRW-PRESS: Millennial Potash Corp.: Millennial Potash - Positive seismische Interpretationsdaten weisen auf eine bedeutende kalihaltige Salzabfolge mit einer Mächtigkeit von 800 Metern hin

26. April 2023 - Millennial Potash Corp. (TSX.V:MLP, OTCQB:MLPNF, FRANKFURT:XOD) ("MLP", "Millennial" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash-corp/) freut sich, mitteilen zu können, dass es eine neue Interpretation der historischen seismischen 2D-Daten seines Banio-Kali-Projekts erhalten hat. Die Interpretation wurde von den Beratungsunternehmen GeoPeople (GP") und SW Geophysics durchgeführt, beides britische Firmen, die sich auf die Interpretation und Modellierung seismischer Daten spezialisiert haben.

Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial, kommentierte: "Millennial freut sich, die Neuinterpretation der historischen seismischen 2D-Daten für sein Kaliprojekt Banio erhalten zu haben. Dies ist der erste wichtige Schritt in unserem Explorationsprogramm. Die neue Interpretation deutet auf eine relativ flach liegende Stratigraphie mit geringfügigen Unterbrechungen hin und identifiziert eindeutig die Ober- und Unterseite der Zielstratigraphie, die kalihaltige Salt Sequence. Die Daten weisen auch darauf hin, dass die Salzsequenz in Richtung Süden bis zu 800 m mächtiger wird und das Potenzial hat, alle 10 kalihaltigen Zyklen zu beherbergen, was ein attraktives Ziel für weitere Bohrungen und eine potenzielle Ressourcendefinition darstellt."

Die seismischen Daten für das Banio-Kaliprojekt stammen aus drei historischen 2D-Vermessungen mit insgesamt 34 Linien, die vom französischen Öl- und Gasunternehmen Maurel und Prom in den Jahren 2011-2012 erstellt wurden. Die Neuinterpretation durch GP konzentrierte sich auf die Definition des oberen und unteren Teils der Zielsalzabfolge, die die Carnallit- und Sylvitflöze beherbergt. Im Allgemeinen zeigt die Neuinterpretation, dass das Evaporitbecken eine einfache Stratigrafie mit relativ flach liegenden Schichten aufweist, die zwischen den Bohrlöchern korreliert werden können, die ausgedehnte Zonen mit einer ausreichenden Fläche für eine potenziell große Kaliressource umreißen.

Die Neuinterpretation hat erfolgreich die Spitze und die Basis der anvisierten Salzabfolge identifiziert, wobei gut definierte Reflektoren/Marker aus den seismischen Daten verwendet wurden und diese mit der bekannten Stratigrafie in den historischen Bohrlöchern sowohl im nördlichen als auch im südlichen Bereich der bekannten Kalimineralisierung korreliert wurden. Die Spitze und die Basis der Salzabfolge im nördlichen Gebiet liegen etwa 200 m bzw. 600 m unter der Oberfläche. Im südlichen Gebiet befinden sich die Spitze und die Basis der Salzabfolge in etwa 400 m bzw. 1300 m unter der Oberfläche.

Die 3D-Modellierung der seismischen Daten weist eindeutig darauf hin, dass die Mächtigkeit der Salzabfolge im Norden, im Bereich der Bohrlöcher BA-01, 02 und 03, zwischen 300 m und 400 m und im Süden, im Bereich der historischen Banio-Bohrlöcher, über 800 m beträgt. Die Bestätigung, dass sich die Salzabfolge nach Südosten hin verdickt, ist von Bedeutung, da sie das Potenzial dieses Teils der Lizenz erhöht, einen vollständigeren und dickeren Satz von Kalizyklen (Zyklus X bis hinunter zu Zyklus II) zu beherbergen, während in der Bohrkampagne 2017 nur die Zyklen VII bis V identifiziert wurden. Die Überprüfung der Beckengeologie und der Bohrlochdaten durch die Ercosplan Ingenieurgesellschaft ("Ercosplan") kam zu dem Schluss, dass dort, wo sich die Salzabfolge im Süden verdickt, ein besseres Potenzial für die Erhaltung der vollständigen Zyklen der Kalimineralisierung besteht (siehe den technischen Bericht 43-101 mit dem Titel "Technical Report on the Banio Potash Project, Mayumba Permit", der von Ercosplan für das Unternehmen erstellt und am 24. Januar 2023 auf SEDAR veröffentlicht wurde).

Die seismischen Neuinterpretationsdaten werden in das geologische 3D-Modell für das Kaliprojekt Banio einfließen, das für die Planung zukünftiger Bohrungen und die Extrapolation der kalihaltigen Zyklen in potenziellen zukünftigen Ressourcenschätzungen verwendet werden wird. Die Bestätigung, dass die Salzabfolge im Süden eine Mächtigkeit von +800 m aufweist, deutet auf ein gutes Potenzial für das Vorhandensein der gesamten Evaporitabfolge hin, d.h. aller 10 Zyklen, die typischerweise mehrere Carnallitflöze aufweisen, und zwar auf einer Fläche von ca. 300 km2 .

Diese Pressemitteilung wurde von Peter J. MacLean, Ph.D., P. Geo, Direktor des Unternehmens, und einer qualifizierten Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 geprüft.

