ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Air Liquide auf 'Neutral' - Ziel 143 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Air Liquide nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Der Erlös habe die Konsensschätzung um 2 Prozent übertroffen, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Den Jahresausblick habe der Industriegasekonzern bestätigt./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 06:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

