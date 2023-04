EQS-News: AURELIUS Equity Opportunities verkauft Distrelec Gruppe an RS Gruppe

EQS-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

AURELIUS Equity Opportunities verkauft Distrelec Gruppe an RS Gruppe



27.04.2023 / 08:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AURELIUS Equity Opportunities verkauft Distrelec Gruppe an RS Gruppe Führender europäischer B2B-Händler für elektronische und technische Bauteile, übernommen im Jahr 2020

Carve-out-Prozess und Transformation verantwortet durch AURELIUS-Taskforce

Starker Wachstumspfad: Digitalisierung und Optimierung der operativen Standards vorangetrieben München, 27. April 2023 – Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (AURELIUS; ISIN: DE000A0JK2A8) verkauft die Distrelec Gruppe, einen führenden europäischen B2B-Händler für elektronische und technische Bauteile, an die RS Gruppe, einen globalen Omni-Channel-Anbieter industrieller Produkt- und Servicelösungen. Die Transaktion wird mit rund EUR 365 Mio. bewertet. Nach Berücksichtigung von Abzugspositionen, Minderheitenpositionen, variablen Vergütungen und Transaktionskosten fließt AURELIUS ein Betrag von rund EUR 200 Mio. zu (Equity Value). Der Abschluss der Transaktion wird im 3. Quartal 2023 oder früher erwartet. Distrelec, mit Sitz im britischen Manchester, wurde 1973 gegründet. Das Unternehmen beschäftigt rund 400 Mitarbeiter und ist ein führender europäischer B2B-Händler für elektronische sowie technische Bauteile. Neben den Hauptmärkten Schweiz, Deutschland und Schweden ist Distrelec mit aktiven Verkaufsteams in 19 europäischen Ländern vertreten. Das Produktangebot richtet sich an B2B-Kunden und umfasst Bauteile für Wartung, Reparatur sowie Betrieb. AURELIUS erwarb Distrelec im März 2020 im Rahmen einer Carve-out-Transaktion von der Dätwyler Gruppe. Gemeinsam mit Dätwyler hat die AURELIUS Gruppe den Carve-out-Prozess innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens erfolgreich durchgeführt. Die operative Task Force von AURELIUS hat Distrelec seitdem bei der Etablierung als eigenständiges Unternehmen unterstützt und den Wachstumskurs erfolgreich begleitet. „Distrelec blickt auf eine beeindruckende Geschichte zurück. Das Unternehmen ist ein langjähriger und zuverlässiger Partner für viele der größten europäischen Elektronik- und Technikanbieter. Seit der Zugehörigkeit zum AURELIUS Portfolio im März 2020 hat Distrelec die Marktposition zunächst stabilisiert und anschließend deutlich ausgebaut. Dabei konnte sich Distrelec erfolgreich als etablierter, unabhängiger Akteur im europäischen B2B-Elektrodistributionsbereich positionieren und gleichzeitig die Geschichte des Unternehmens bewahren. Wir sind überzeugt, dass die RS Gruppe den weiteren Wachstumskurs von Distrelec in den kommenden Jahren unterstützen wird“, kommentiert Matthias Täubl, CEO der AURELIUS Equity Opportunities. Die operativen Spezialisten von AURELIUS erreichten durch die Optimierung des End-to-End-Kundenerlebnisses neben anderen wichtigen Erfolgsfaktoren wie Sortiment, Verfügbarkeit, kundenorientierter Außendienst und digitale Bestellschnittstellen eine erhebliche Wertsteigerung. Dies trug maßgeblich zum Erfolg von Distrelec bei. Heute bilden modernste IT-Systeme, starke Fähigkeiten in den Bereichen E-Commerce und Business Intelligence sowie ein hochqualifiziertes Digital-Team das Rückgrat des Unternehmens. „Wir freuen uns über diese erfolgreiche Exit-Transaktion. Distrelec ist heute als führende paneuropäische Multi-Channel-Plattform für B2B-Kunden im MRO-Geschäft elektronischer Bauteile bekannt. Wir konnten ein starkes digitales Wachstum in unseren Kernmärkten DACH und den nordischen Ländern zeigen. Die Kombination aus den Digital-Teams sowie den Kompetenzen der RS Gruppe und Distrelec stellt eine große Chance dar, digitale Geschäftsinnovation zu beschleunigen“, sagt Stephan Rahmede, Vice President von AURELIUS. Der erfolgreiche Weg von Distrelec als Portfolio-Unternehmen von AURELIUS unterstreicht die umfassende Expertise im Bereich operativer Unterstützung und Wertgenerierung sowie die hohe Kompetenz in der digitalen Transformation von Unternehmen. AURELIUS wurde bei der Transaktion von Baird (M&A), OMMAX (Digital), PwC (Financial), Linklaters (Legal), Haver & Mailänder (Legal), Kearney (Commercial) und EY (Tax) beraten. Die RS Gruppe wurde bei der Transaktion von Greenhill (M&A), Rothschild (M&A), McKinsey (Commercial, Operations, Integration), EY (Financial, Tax, HR), und Osborne Clarke (Legal, Compliance) beraten. ÜBER AURELIUS AURELIUS ist eine europaweit aktive Alternative Investment Gruppe mit Büros in London, Luxemburg, München, Amsterdam, Stockholm, Madrid, Mailand und Düsseldorf. AURELIUS verfügt über umfangreiche operative Expertise sowie Erfahrung und ist damit in der Lage, den Wertschöpfungsprozess in seinen Portfoliounternehmen zu beschleunigen. Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities IV Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket-Bereich erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist das Wachstum der Portfoliounternehmen mit einem Team von fast 100 eigenen operativen Taskforce Experten. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Immobilien sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital ist auf Transaktionen für Buy-and-Build, Buyouts und Nachfolgelösungen im Small Cap-Bereich fokussiert. AURELIUS Real Estate Opportunities konzentriert sich auf Immobilieninvestments mit nachhaltigem Wertsteigerungspotential durch ein aktives Management. AURELIUS Finance Company bietet flexible Finanzierungslösungen für Firmen in ganz Europa. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com

KONTAKT AURELIUS Gruppe

Investor Relations

Telefon: +49 (89) 544799 – 0

+44 (0) 20 7440 0480 E-mail: investor@aurelius-group.com

27.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com