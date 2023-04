EQS-News: mVISE AG: mVISE AG veröffentlicht Zahlen für 2022

EQS-News: mVISE AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

mVISE AG: mVISE AG veröffentlicht Zahlen für 2022



27.04.2023 / 11:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



mVISE AG veröffentlicht Zahlen für 2022 Vorläufige Zahlen 2022 vom 05. April 2023 mit testiertem Abschluss bestätigt

Umsatz 2022 in Höhe von 15,6 Mio. EUR (Vorjahr: 14,9 Mio. EUR)

EBITDA 2022 in Höhe von 0,0 Mio. EUR (Vorjahr: 0,4 Mio. EUR) Düsseldorf, 27.04.2023 – Der Aufsichtsrat der mVISE AG (Frankfurter Wertpapierbörse, Segment Scale, ISIN: DE0006204589) hat in seiner gestrigen Sitzung den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der mVISE AG gebilligt, nachdem der Einzelabschluss vom Abschlussprüfer geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden war. Die mVISE AG steigerte im Geschäftsjahr 2022 die Umsatzerlöse von 14,9 Mio. EUR auf 15,6 Mio. EUR, trotz einer vorgenommenen bilanziellen Neubewertung von Projektumsätzen bei einem Großkunden der mVISE. Auf Basis der vorläufigen Zahlen erwirtschaftete die Gesellschaft im Berichtszeitraum ein EBITDA in Höhe von 0,0 Mio. EUR (Vorjahr: 0,4 Mio. EUR). Die vorgenommene bilanzielle Neubewertung von Projektumsätzen reduzierte einmalig die Umsatzerlöse und das EBITDA im Geschäftsjahr 2022. Weiterhin führten aufgrund von kaufmännischer Vorsicht vorgenommene außerplanmäßige Abwertungen zu einer weiteren Belastung des Eigenkapitals. Dies mündete insgesamt in der am 05. April 2023 veröffentlichten Verlustanzeige zu § 92 AktG. Der Vorstand wird auf der bevorstehenden Hauptversammlung über die Verlustanzeige pflichtgemäß Bericht erstatten. Die ordentliche Hauptversammlung ist für den 13. Juni 2023 geplant. Die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung erfolgt in Kürze. Der Geschäftsbericht 2022 steht ab sofort auf der Internetseite der Gesellschaft zum Download zur Verfügung. ------------------------------------------------------------------- Über die mVISE AG Die mVISE ist eine „IT as a Service“ Manufaktur (ITaaS) und bietet Kunden in den drei Manufakturbereichen „Professionelle IT-Services“, „Software Development“ und „Sourcing“ hochmoderne IT-Lösungen. Bestehend aus rund 85 Mitarbeitern mit ausgeprägtem Technologiefokus verfolgt mVISE ein klares Ziel: Kunden durch die digitale Transformation zu begleiten, Software zu optimieren und komplexe Geschäftsprozesse zu vereinfachen.

Kontakt:

Cedric Balzar (CFO)

Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0

E-Mail: ir@mvise.de Kontakt:Cedric Balzar (CFO)Telefon: +49 (211)78 17 80 - 0E-Mail: ir@mvise.de

27.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com