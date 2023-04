GNW-Adhoc: Santhera gibt vorläufige ungeprüfte Jahresergebnisse 2022 und aktuelle Informationen zum Unternehmen bekannt, gefolgt vom Jahresbericht bis Ende Mai

^Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Santhera wird am 27. April 2023 um 14:30 MESZ / 13:30 BST / 08:30 EDT eine Telefonkonferenz durchführen. Details dazu am Ende dieser Mitteilung. * Umsätze aus Verträgen mit Kunden von CHF 7,5 Millionen (2021: CHF -1,6 Millionen) * Operatives Ergebnis von CHF -52,0 Millionen (2021: CHF -56,9 Millionen) und Nettoergebnis von CHF -70,1 Millionen (2021: CHF -55,5 Millionen) * Liquide Mittel von CHF 1,4 Millionen (31. Dezember 2022), ermöglichen zusammen mit den bestehenden Finanzfazilitäten eine Liquiditätsreichweite bis in Q4-2023 * Wichtige Meilensteine mit den Zulassungsanträgen in den USA, der EU und Grossbritannien (NDA, MAA) für Vamorolone bei Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) wurden erreicht * Finanzierungsinitiativen zur Unterstützung der Markteinführung von Vamorolone und anderer fortlaufender Aktivitäten sind in Bearbeitung Pratteln, Schweiz, 27. April 2023 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt die vorläufigen, ungeprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 abgeschlossene Geschäftsjahr bekannt, berichtet über die Fortschritte mit dem Medikamentenkandidaten Vamorolone zur Behandlung von DMD in den USA und Europa, und gibt aktuelle Informationen zu den strategischen und finanziellen Initiativen des Unternehmens bekannt. Der vollständige Jahresbericht 2022 wird durch Genehmigung der SIX Exchange Regulation bis Ende Mai veröffentlicht. Das Jahr 2022 war ein Schlüsseljahr mit zwei wichtigen Zulassungsgesuchen in den USA und der EU für Vamorolone zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD), gefolgt von einem dritten in Grossbritannien Anfang 2023. Parallel dazu begann Santhera mit dem Ausbau der U.S.-Aktivitäten und den Vorbereitungen für den Markteintritt, schloss erste Auslizenzierungsvereinbarungen ab, die zu nicht verwässernden Mittelzuflüssen führen können, und setzte verschiedene Massnahmen zur Sicherung der Finanzierung und zur Stärkung der Kapitalstruktur um. "Im Jahr 2022 und bis in das Jahr 2023 hinein haben wir uns voll und ganz der Weiterentwicklung von Vamorolone zur Behandlung von DMD gewidmet, und ich freue mich, dass derzeit drei parallele Zulassungsanträge in den USA, der EU und Grossbritannien in Prüfung sind. Dies stellt einen enormen Erfolg für Santhera dar und ist ein bedeutender Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, diese innovative Therapieoption für Patienten, die mit DMD leben, verfügbar zu machen", sagte Dario Eklund, CEO von Santhera. "Mit demselben Nachdruck evaluieren wir weitere kurzfristige Finanzierungs- und Partnerschaftsmöglichkeiten, vor allem um die Vorbereitungen für den Markteintritt von Vamorolone zu finanzieren. Wir prüfen verschiedene nicht verwässernde Optionen, einschliesslich Lizenzvereinbarungen und die Monetarisierung von Vermögenswerten, zusätzlich zur Finanzierung durch Fremdkapital und Royalty Financings, und ziehen, abhängig von den Marktbedingungen, auch aktienbasierte Finanzierungsoptionen in Betracht." ÜBERBLICK ÜBER PIPELINE- UND GESCHÄFTSFORTSCHRITTE Wichtige Ereignisse im Jahr 2022 und nach dem Berichtszeitraum * Zulassungsanträge in den USA, der EU und Grossbritannien eingereicht und in Prüfung; Entscheide zu Marktzulassungen werden gegen Ende 2023 erwartet * Daten zur Wirksamkeit, Sicherheit und Knochengesundheit von Vamorolone in JAMA Neurology veröffentlicht und auf wissenschaftlichen Konferenzen vorgestellt * Aktivitäten zur Vorbereitung der Markteinführung von Vamorolone in den USA fortgeschritten und in der EU begonnen * Exklusiver Lizenzvertrag mit Sperogenix für Vamorolone zur Behandlung seltener Krankheiten in der Region China abgeschlossen

