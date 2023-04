BorgWarner wird eine konstante Dividende auszahlen

Der amerikanische Automobilzulieferer BorgWarner Inc. (ISIN: US0997241064, NYSE: BWA) zahlt am 15. Juni 2023 eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,17 US-Dollar aus, wie am Donnerstag berichtet wurde. Record date ist der 1. Juni 2023. Auf das Jahr hochgerechnet beträgt die Gesamtauszahlung 0,68 US-Dollar.

Dies entspricht beim derzeitigen Kursniveau von 47,61 US-Dollar (Stand: 27. April 2023) einer aktuellen Dividendenrendite von 1,43 Prozent. Die Firma mit Sitz in Auburn Hills (Michigan) ist 1880 gegründet worden und hat sich auf die Bereiche Getriebe, Getriebekomponenten, Kupplungen oder auch Allradantriebssysteme spezialisiert.

Im vierten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 4,11 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 3,66 Mrd. US-Dollar), wie am 9. Februar 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 255 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 129 Mio. US-Dollar).

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 18,29 Prozent im Plus (Stand: 27. April 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 11,28 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de