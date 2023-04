EQS-News: Avemio AG: Norbert Gunkler zum Finanzvorstand bestellt

EQS-News: Avemio AG / Schlagwort(e): Personalie

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Avemio AG: Norbert Gunkler zum Finanzvorstand bestellt Freitag, 28. April 2023 14:30 Schlagworte: Bestellung Vorstand Düsseldorf, 28. April 2023 – Die Avemio AG (ISIN DE000A2LQ1P6, WKN A2LQ1P) gibt eine Erweiterung des Vorstands bekannt. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat Herrn Norbert Gunkler am heutigen 28. April 2023 einstimmig bis zum 30. Juni 2025 zum Vorstand (CFO) des Unternehmens bestellt. Norbert Gunkler war zuvor als Leiter Controlling und in verschiedenen CFO-Positionen, u. a. bei deutschen Tochterfirmen US-amerikanischer Konzerne, sowie als Finanzvorstand der im Prime Standard gelisteten Funkwerk AG tätig. In über sechs Jahren in dieser Position hat er alle Facetten eines börsennotierten Unternehmens kennengelernt und sich einen hervorragenden Ruf in der Financial Community erworben. Norbert Gunkler studierte an der Universität Erlangen-Nürnberg Betriebswirtschaftslehre mit dem Abschluss Diplom-Kaufmann. In den vergangenen Jahren war er mit einem eigenen Beratungsunternehmen im Geschäftsfeld M&A-Transaktionen und Wachstumsfinanzierungen tätig. Die Teltec-Gruppe begleitet er seit 2014 bei Akquisitionen und Finanzierungsthemen. Kontakt: Ralf P. Pfeffer Vorsitzender des Vorstands admin@avemio.com 28. April 2023 14:30 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com Sprache: Deutsch Unternehmen: Avemio AG Königsallee 60F 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: 021188284118 E-Mail: admin@Avemio.com Internet: www.Avemio.com ISIN: DE000A2LQ1P6 WKN: A2LQ1P Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: [???][???] Ende der Mitteilung EQS News-Service Düsseldorf, den 28. April 2023

