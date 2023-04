ProSiebenSat.1 Media kürzt die Dividende kräftig

Die ProSiebenSat.1 Media SE (ISIN: DE000PSM7770) will für das Geschäftsjahr 2022 eine deutlich reduzierte Dividende von 0,05 Euro je Aktie ausschütten, nachdem im Vorjahr noch 0,80 Euro je Aktie ausbezahlt wurden, wie der Konzern in Unterföhring am Donnerstagabend mitteilte. Beim derzeitigen Börsenkurs von 7,80 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 0,64 Prozent.

Die Hauptversammlung der im MDAX gelisteten Firma wird am 30. Juni 2023 stattfinden. Es wurde auch eine Anpassung der Dividendenpolitik beschlossen. So strebt der Konzern künftig grundsätzlich an, 25 bis 50 Prozent des bereinigten Konzernjahresüberschusses (adjusted net income) auszuschütten (bisher: 50 Prozent des adjusted net income). Darüber hinaus wird neben dem allgemeinen wirtschaftlichen Umfeld nunmehr ein besonderer Fokus auf ein angemessenes Niveau des Verschuldungsgrads gelegt.

Es gibt auch einen Wechsel im Vorstand. Martin Mildner übernimmt zum 1. Mai 2023 das Amt des Finanzvorstands von Ralf Peter Gierig, der sein Amt in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niedergelegt hat.

Der Konzernumsatz fiel im Geschäftsjahr 2022 um 7,4 Prozent auf 4,16 Mrd. Euro, wie am Donnerstag weiter berichtet wurde. Organisch, also bereinigt um Währungseffekte und Portfolioveränderungen, war dies ein Rückgang um 5 Prozent. Zugleich verringerte sich das adjusted EBITDA auf 678 Mio. Euro (Vorjahr: 841 Mio. Euro) und das adjusted net income sank auf 301 Mio. Euro (Vorjahr: 365 Mio. Euro).

ProSiebenSat.1 mit Sitz in Unterföhring bei München erwartet für 2023 ein leichtes organisches Umsatzwachstum auf rund 4,10 Mrd. Euro mit einer Varianz von plus/minus 150 Mio. Euro sowie ein adjusted EBITDA von rund 600 Mio. Euro mit einer Varianz von plus/minus 50 Mio. Euro.

Redaktion MyDividends.de